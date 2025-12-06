Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

Сторони погодили базові принципи майбутньої безпекової угоди та обговорили рамки домовленостей.

Мирні переговори тривають/ Колаж: Главред, фото: Скріншот, Володимир Зеленський, Білий дім

Головне:

Що реально дали нові переговори України з США

Чому США охолодили очікування від переговорів

Контакти між українською делегацією та американською стороною дали початковий, радше концептуальний результат: сторони окреслили основу майбутнього безпекового договору, однак переломного моменту в переговорах наразі не видно. Про це пише Bloomberg.

Вашингтон повідомив, що дискусії охопили й аналіз недавніх перемовин США з представниками РФ, а також потенційні кроки, здатні наблизити припинення бойових дій.

У заяві уточнюється, що були узгоджені загальні контури майбутніх домовленостей та обговорено інструменти стримування, які потрібні для формування "міцного миру".

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Попри зовні оптимістичні формулювання, агентство наголошує: жодних ознак справжнього прориву чи появи нового поштовху до мирних переговорів поки що немає.

Контакти у Флориді тривають, перемовини продовжаться й у суботу.

У Білому домі окремо підкреслили: "Реальний прогрес залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру".

Що Україна каже про переговори з США - деталі

Спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф та Джаред Кушнер протягом останніх двох діб провели ще один раунд переговорів із представниками України. Про це повідомив Секретар РНБО України Рустем Умєров, який брав участь у зустрічі разом із начальником Генштабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим.

За словами Умєрова, головною метою зустрічі було формування реалістичного та ефективного плану, який дозволив би досягти тривалого і справедливого миру для України.

"Відбулась шоста зустріч сторін за останні два тижні. Підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього", — наголосив він.

Під час діалогу сторони також детально обговорили результати контакту американської делегації з представниками Росії та можливі подальші кроки, які могли б прискорити закінчення війни.

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 грудня в Москві відбулися перемовини між Стівом Віткоффом, посланником Дональда Трампа, та президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками цієї зустрічі, Кремль повідомив, що, окрім первинного мирного плану від Сполучених Штатів, вони отримали ще чотири додаткові документи.

Видання Politico повідомило, що Путін змусив Віткоффа та Кушнера чекати на початок діалогу в Кремлі більше ніж три години. Хоча помічник Путіна, Юрій Ушаков, назвав переговори "конструктивними", він визнав, що спільного компромісного рішення щодо України на цей час не існує.

Зі свого боку, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що московські переговори виявилися безрезультатними. На його думку, незважаючи на те, що США зацікавлені в швидкому завершенні війни, а Україна та Європа готові до компромісів, Росія свідомо затягує час і не відмовляється від подальшої військової агресії.

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

