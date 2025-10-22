РФ била по газових об'єктах на Полтащині: є 'прильоти' в районі Миргорода

Коротко:
- Ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі України
- Під ударом опинилися об'єкти нафтогазової промисловості в Миргородському районі
- На Полтавщині запроваджено аварійні відключення електроенергії
У ніч на 22 жовтня Полтавська область була атакована російською окупаційною армією. Під удар потрапили об'єкти нафтогазової промисловості.
Повітряна тривога оголошувалася в Миргородському, Лубенському та Кременчуцькому районах. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ракету в напрямку Кременчука зі сходу.
Як повідомив голова Полтавської ОДА Володимир Когут у Telegram, унаслідок прямих влучань і падіння уламків пошкоджено об'єкти підприємств нафтогазової промисловості в Миргородському районі.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. До відбою повітряної тривоги перебуваєте в укриттях", - зазначив Когут.
У Міністерстві енергетики України повідомили, що впродовж усієї ночі ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни.
"Щойно дозволять умови безпеки, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.
Уранці в середу в Полтаваобленерго повідомили про запровадження графіків аварійних відключень для чотирьох черг споживачів у Полтавській області.
"За розпорядженням НЕК Укренерго, 22 жовтня о 7:20 отримано команду на застосування 4 черг ДАО", - ідеться в повідомленні.
Атака на Україну в ніч на 22 жовтня 2025 року
У ніч на 22 жовтня Україна зазнала масованої атаки ворога. У низці регіонів прогриміли вибухи.
Як писав Главред, російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі. Без електропостачання залишилися майже 2000 осіб. Роботи з ліквідації наслідків почнуться щойно дозволить безпекова ситуація, повідомили в ОВА.
У Києві також прогриміли вибухи. Столична влада розповіла про наслідки атаки на Київ. У трьох районах є руйнування в житлових багатоповерхівках. Загинули двоє людей.
