РФ била по газових об'єктах на Полтащині: є 'прильоти' в районі Миргорода

У Полтавській області запровадили аварійні відключення після нічного удару окупантів.

Енергетика України була під ударом РФ усю ніч / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі України

Під ударом опинилися об'єкти нафтогазової промисловості в Миргородському районі

На Полтавщині запроваджено аварійні відключення електроенергії

У ніч на 22 жовтня Полтавська область була атакована російською окупаційною армією. Під удар потрапили об'єкти нафтогазової промисловості.

Повітряна тривога оголошувалася в Миргородському, Лубенському та Кременчуцькому районах. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ракету в напрямку Кременчука зі сходу.

Як повідомив голова Полтавської ОДА Володимир Когут у Telegram, унаслідок прямих влучань і падіння уламків пошкоджено об'єкти підприємств нафтогазової промисловості в Миргородському районі.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. До відбою повітряної тривоги перебуваєте в укриттях", - зазначив Когут.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що впродовж усієї ночі ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни.

"Щойно дозволять умови безпеки, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Уранці в середу в Полтаваобленерго повідомили про запровадження графіків аварійних відключень для чотирьох черг споживачів у Полтавській області.

"За розпорядженням НЕК Укренерго, 22 жовтня о 7:20 отримано команду на застосування 4 черг ДАО", - ідеться в повідомленні.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Атака на Україну в ніч на 22 жовтня 2025 року

У ніч на 22 жовтня Україна зазнала масованої атаки ворога. У низці регіонів прогриміли вибухи.

Як писав Главред, російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі. Без електропостачання залишилися майже 2000 осіб. Роботи з ліквідації наслідків почнуться щойно дозволить безпекова ситуація, повідомили в ОВА.

У Києві також прогриміли вибухи. Столична влада розповіла про наслідки атаки на Київ. У трьох районах є руйнування в житлових багатоповерхівках. Загинули двоє людей.

