Летять Кинджали і шахеди: Київ і Дніпро під масованою атакою

У ніч на 6 грудня зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал".
Станом на 1:44, окупанти завдають ударів балістикою та Кинджалами по Києву та Дніпру.
Крім того, ворог задіяв десятки шахедів.
"Нові групи ворожих БпЛА на Херсонщину з ТОТ, на Миколаївщині, Харківщині, Донеччині - західним курсом", - повідомили у ЗС ЗСУ, тож загроза обстрілу зберігається.
За інформацією моніторингових каналів, загроза балістики триває з Брянська, Таганрога, Єйська та Криму.
Ракетно-дроновий удар по Україні 25 листопада - що відомо
Як писав Главред, у вечірньому зверненні 24 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по території України найближчим часом. Він закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози.
У ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.
Уранці у вівторок у ДержНС повідомили, що внаслідок нічної атаки РФ у Києві одна людина загинула, семеро - постраждали, 18 осіб було врятовано, троє з них - діти. Рятувальники продовжують працювати на місцях "прильотів".
Київську область ворог атакував регіон ракетами та дронами. Під комбінованим ударом РФ опинилися мирні населені пункти. Унаслідок падіння ворожих цілей у Білій Церкві пошкоджено багатоповерхівки.
У Білій Церкві постраждала дівчинка 14 років. Також в області є один загиблий.
