Мир може наступити раніше, ніж очікувалося: США та Україна зробили важливий крок

Даяна Швець
6 грудня 2025, 08:49
Завершення війни, реальні кроки до припинення вогню та деескаляції є необхідними для запобігання новій агресії.
Головне:

  • Українці провели шосту зустріч за два тижні зі Спеціальним посланником з питань миру Віткоффом та Кушнером
  • Пріоритетом є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету, безпеку українців

Упродовж останніх двох діб Спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф разом із Джаредом Кушнером провели черговий раунд переговорів із Секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та начальником Генштабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим. Про завершення зустрічі повідомив сам Умєров.

За словами посадовця, основна увага сторін була зосереджена на тому, щоб сформувати реальний та життєздатний план досягнення довготривалого і справедливого миру для України.

"Відбулась шоста зустріч сторін за останні два тижні. Підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього", — наголосив він.

Умєров розповів, що під час перемовин детально обговорили підсумки контакту американської делегації з представниками Росії та можливі кроки, які здатні наблизити завершення війни.

"Американська та українська сторони також узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру, зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств", - додав він.

Секретар РНБО підкреслив, що і українська, і американська сторони повністю солідарні у тому, що для запобігання новій агресії та реалізації широкої програми відбудови необхідні реальні, практичні дії щодо припинення вогню та деескалації.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чому РФ веде переговори лише з США - пояснення експерта

Політичний експерт Максим Розумний, який є професором кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, в інтерв'ю виданню Главред прокоментував заяву прессекретаря Кремля Дмитра Ушакова про те, що Росія веде переговори лише зі Сполученими Штатами Америки.

На думку Розумного, це підтверджує, що Україну та Європу виключено з переговорного процесу. Експерт пояснив причини такого кроку:

"Виключили - це однозначно. Окрім стратегічних інтересів, для Путіна це ще й важливий іміджевий фактор. Йому потрібно постійно демонструвати росіянам, що він не програв, що він - впливовий лідер, легітимний, що "ще не все втрачено".

Розумний вважає, що прямі переговори з Америкою підтримують ілюзію "величі", яку російський президент намагається створити для свого суспільства. Крім того, є і прагматична сторона питання:

"Поки росіяни не домовляться з американцями, підключати Україну чи Європу немає сенсу. Перш за все тому, що наша позиція та позиція європейців - відома й зафіксована. І вона навряд чи допоможе США і Росії домовитися. Навпаки - стане перепоною для реалізації домовленостей між ними".

Експерт підсумував, що питання, пов'язані з позиціями України та Європи, почнуть вирішувати вже після того, як між Путіним і Трампом буде знайдено якесь рішення. До цього моменту, за його словами, діалог відбуватиметься виключно між ними.

Переговори про мир - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 грудня у Москві відбулася зустріч посланника Дональда Трампа, Стіва Віткоффа, з Володимиром Путіним. Після цих переговорів Кремль заявив, що крім початкового американського мирного плану, вони отримали ще чотири додаткові документи.

За інформацією видання Politico, Путін змусив Віткоффа та Кушнера чекати на початок переговорів у Кремлі понад три години. Помічник Путіна, Юрій Ушаков, охарактеризував діалог як "конструктивний", однак зазначив, що компромісного плану щодо України наразі немає.

Водночас, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що переговори у Москві не принесли результату. Подоляк вважає, що Сполучені Штати зацікавлені у швидкому припиненні війни, а Україна та Європа демонструють готовність до компромісів. Проте, на його думку, Росія умисно затягує час і не відмовилася від продовження війни.

Більше цікавих новин:

Про персону: Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

