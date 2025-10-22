Рус
Читати російською
В Україні після атаки РФ аварійно вимикають світло: які області у списку

Віталій Кірсанов
22 жовтня 2025, 08:50
Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпека.
В Україні після атаки РФ аварійно вимикають світло
В Україні після атаки РФ аварійно вимикають світло / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • У яких саме областях вимкнули світло
  • Де почалися відновлювальні роботи

У ніч на середу, 22 жовтня, російські окупанти завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим у більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення. Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпека.

відео дня

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону. Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її дбайливо!", - йдеться в повідомленні.

Київ та область

Як повідомляє ДТЕК, екстрені відключення електроенергії відбуваються в Києві та області, а також у Дніпропетровській області.

"За командою Укренерго в Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовано екстрені відключення", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

Житомирська область

У Житомирській області введено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє АТ "Житовиробденерго".

"Щойно отримали команду від НЕК "Укренерго" на введення аварійних відключень електроенергії. Відключення без повідомлення вводяться через крайню необхідність, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань. Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України", - йдеться в повідомленні.

Полтавська область

За розпорядженням НЕК "Укренерго", 22 жовтня в Полтавській області отримано команду на застосування 4 черг ГАВ.

Кіровоградська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Кіровоградської області з 07:31 введено в дію графіки аварійних відключень.

Черкаська область

За командою НЕК "Укренерго" 22 жовтня з 07:55 по Черкаській області застосовано графіки аварійних відключень.

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже економному споживанні електроенергії", - повідомили в обленерго.

Чернігівська область

Водночас, у Чернігівській області продовжують діяти графік погодинних відключень.

"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", - повідомили в обленерго.

Сумська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області введено графіки аварійних відключень. Станом на 7:45 ГАВ діють для 1, 2, 3 і 4 черг споживачів.

"Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину споживаної потужності з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це - аварійна ситуація", - нагадали в "Сумиобленерго".

В Україні після атаки РФ аварійно вимикають світло: які області у списку
Інфографіка: Главред

Атака на Україну в ніч на 22 жовтня 2025 року

У ніч на 22 жовтня Україна зазнала масованої атаки ворога. У низці регіонів прогриміли вибухи.

Як писав Главред, російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі. Без електропостачання залишилися майже 2000 осіб. Роботи з ліквідації наслідків почнуться щойно дозволить безпекова ситуація, повідомили в ОВА.

У Києві також прогриміли вибухи. Столична влада розповіла про наслідки атаки на Київ. У трьох районах є руйнування в житлових багатоповерхівках. Загинули двоє людей.

Інші новини:

