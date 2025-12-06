Неочікуваний обвал цін: в Україні популярний продукт раптово подешевшав

Є кілька причин, чому на ринку ціни знизились.

https://glavred.net/ukraine/neozhidannyy-obval-cen-v-ukraine-populyarnyy-produkt-vnezapno-podeshevel-10721810.html Посилання скопійоване

Чому в Україні подешевшали помідори / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

В Україні дешевшають помідори

Ціни наприкінці тижня впали тижче 80 гривень за кілограм

В Україні фіксують нову хвилю зниження цін на імпортні помідори. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. Короткочасне, але помітне підвищення цін на тиждень раніше стало поштовхом для суттєвого зниження попиту на імпортні помідори.

Експерти кажуть, що цього тижня у продаж надходили лише поодинокі партії місцевих тепличних овочів, оскільки більшість комбінатів у країні вже завершили сезон реалізації продукції чергового обороту.

відео дня

Як змінилися ціни на помідори на ринку

Через значне збільшення постачання імпортних помідорів на український ринок станом на 5 грудня ціни на помідори знизилися до рівня 65-75 гривень за кілограм.

Це в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Головна причина негативного цінового тренду - це різке зниження попиту на помідори, а також активізація постачання імпортних овочів, якість яких не завжди виправдовувала очікування покупців.

Які продукти, окрім помідорів, подешевшають в Україні

Главред писав, що за словами заступниці гендиректорки Асоціації виробників молока Олени Жупінас, ціни на молочні продукти в Україні найближчим часом почнуть знижуватися. Насамперед зниження вартості торкнеться сметани, вершків, сиру, масла та напівтвердий сиру.

За словами експертки, українські виробники опинилися у ситуації, коли мають великі запаси продукції, які вони не змогли продати за кордон. Тому зараз компанії змушені реалізовувати все на внутрішньому ринку, що автоматично знижує відпускні ціни.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні продовжують зростати ціни на тепличні огірки. Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, на ринку встановили найвищі за останні 8 років ціни на цей овоч.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що в українські супермаркети переписали ціни на курячі яйця. На ринку відбулося чергове подорожчання затребуваного продукту харчування.

Напередодні повідомлялося, що у порівнянні з середньомісячними цінами у листопаді, цього місяця подорожчали 5 різновидів хліба і лише на один наразі ціна залишається незмінною.

Інші новини:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред