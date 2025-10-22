"Час настав": Зеленський назвав кількість жертв нічної атаки і звернувся до партнерів

Глава держави наголосив, що розмови Кремля про "дипломатію" не мають жодної ваги.

https://glavred.net/ukraine/vremya-prishlo-zelenskiy-nazval-chislo-zhertv-nochnoy-ataki-i-obratilsya-k-partneram-10708493.html Посилання скопійоване

Зеленський назвав кількість жертв нічної атаки / колаж: Главред, фото: ОПУ, t.me/V_Zelenskiy_official

Що заявив Зеленський:

Шестеро людей унаслідок атаки загинули

Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни

Настав час ухвалити сильний санкційний пакет Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку російських окупантів по Україні, яка сталася в ніч на 22 жовтня. Агресор укотре атакував енергетичні об'єкти та забрав життя шістьох людей, серед яких двоє дітей. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Усю ніч і ранок працювали наші сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів. Під ударами були звичайні міста, здебільшого наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки", - йдеться в повідомленні. відео дня

Унаслідок ворожої атаки сталися пожежі в Запоріжжі та влучання в будинки в Києві. Також постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська та Сумська області.

"Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Зеленський.

Глава держави наголосив, що розмови Кремля про "дипломатію" не мають жодної ваги, поки російське керівництво не відчує критичних наслідків своїх дій.

"Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто хоче миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь", - зазначив Володимир Зеленський.

Атака на Україну в ніч на 22 жовтня 2025 року

У ніч на 22 жовтня Україна зазнала масованої атаки ворога. У низці регіонів прогриміли вибухи.

Як писав Главред, російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі. Без електропостачання залишилися майже 2000 осіб. Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться щойно дозволить безпекова ситуація, повідомили в ОВА.

У Києві також прогриміли вибухи. Столична влада розповіла про наслідки атаки на Київ. У трьох районах є руйнування в житлових багатоповерхівках.

У Полтавській області під удар потрапили об'єкти нафтогазової промисловості в Миргородському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред