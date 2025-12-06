Світла не буде 12-16 годин: в Укренерго розповіли, коли чекати покращення

Голова Укренерго заявив, що пошкоджено об’єкти генерації та підстанції, через що графіки відключень погіршились.

На відновлення енергосистеми підуть тижні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ДСНС

Головне:

Відключення світла в Україні зросли до 12-16 годин замість 4-8

Відновлення енергосистеми триватиме щонайменше кілька тижнів

Найскладніша ситуація - у прифронтових і прикордонних областях

Тривалість відключень в Україні збільшилась до 12-16 годин. Відновлення української енергосистеми після нової російської атаки потребуватиме тижнів. Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомив голова правління Укренерго Віталій Зайченко.

Росіяни здійснили 6 грудня восьму цілеспрямовану атаку на енергосистему України. За словами голови Укренерго, обстріли пошкодили об'єкти генерації та низку підстанцій, що призвело до погіршення графіків електропостачання.

"Збільшилась кількість черг графіків погодинного відключення по всій енергосистемі України. І традиційно залишається складною ситуація в прифронтових і прикордонних з Росією областях. Там, на жаль, ворог використовує більшу кількість засобів - звичайних FPV-дронів та артилерії... Але енергетики працюють над відновленням енергосистеми", - запевнив Зайченко.

За його словами, ситуація з електропостачанням значно ускладнилася. Якщо раніше в більшості регіонів споживачі залишалися без світла 4-8 годин на добу, то тепер тривалість відключень збільшилась до 12-16 годин.

"Для того, щоби покращити ситуацію, працюють бригади енергетиків, але ситуація досить важка, і єдиним засобом покращення ситуації є вже зміна поведінки наших споживачів", - наголосив керівник Укренерго.

Зайченко також розповів, що українські атомні електростанції підвищили виробництво, але поки це не дозволяє компенсувати втрати потужності.

"Перше, що треба сказати - це є терористичні атаки, тому що це загроза ядерної безпеки не тільки для України, а і всієї Європи. Сьогодні була знеструмлена Запорізька АЕС, але досить швидко вдалося відновити і лінію 330 кВ, і лінію 750 кВ та заживити власні потреби", - додав посадовець.

Чи вплинула атака на українські АЕС

Голова Держенергонагляду Анатолій Замулко розповів, що після масованої атаки РФ вночі 6 грудня атомні електростанції України були змушені знизити виробництво через пошкодження енергомереж. У кількох областях впроваджено аварійні відключення, а графіки обмежень посилено.

"Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово - як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворожим обстрілом мережі", - запевнив він.

Проте ситуація з тепловою генерацією, за його словами, дещо краща. Замулко додав, що частину енергоблоків уже вдалося підняти, ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Масована атака РФ по Україні 6 грудня - головне

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія здійснила масштабну атаку по території України. Протягом ночі окупанти застосували "Кинджали", інші види балістичних ракет та десятки дронів. Вибухи чули у Києві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та в інших областях.

Внаслідок ударів пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру у Київській, Львівській, Волинській та Дніпропетровській областях. Є постраждалі - серед них 11-річна дитина з Нікополя.

Президент Володимир Зеленський заявив, що головною метою противника знову стали об'єкти енергетики, а атака не мала військового сенсу. Він закликав партнерів посилити санкції проти РФ та пришвидшити військову допомогу.

Через удар РФ було пошкоджено саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. За даними МАГАТЕ, він більше не виконує повноцінно захисні функції.

Як повідомляв Главред, через складну ситуацію в енергосистемі Укренерго запроваджує погодинні вимкнення світла на 7 грудня для побутових і промислових споживачів. Обмеження триватимуть добу та охоплять 3-4 черги.

Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

