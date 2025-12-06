Українські АЕС вимушено знизили генерацію - в областях збільшилися відключення

Голова Держенергонагляду пояснив, що відновлення роботи АЕС до номінальних показників буде поступовим.

Ключові тези:

Внаслідок атаки РФ пошкоджена енергетична інфраструктура України

Атомні електростанції були змушені знизити генерацію

В окремих областях збільшилися обсяги обмежень

Внаслідок масованої атаки Росії у ніч проти 6 грудня на енергетичну інфраструктуру України атомні електростанції були вимушені знизити генерацію. В областях збільшилися обсяги обмежень споживання електроенергії. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко.

"Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово - як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворожим обстрілом мережі", - пояснив він. відео дня

За його словами, це вже восьмий подібний удар по енергетичному сектору України від початку року. Внаслідок атаки пошкоджено енергосистему та об’єкти, що забезпечують передачу і перерозподіл електроенергії між регіонами. Постраждали елементи магістральних мереж, що спричинило перебої електропостачання у частині областей.

"Ми були змушені трохи знизити виробництво на атомних станціях, але процес відновлюється. Ми сподіваємося, що через певний час атомна енергетика повернеться повністю", - розповів Замулко.

В усіх регіонах, де зафіксовані пошкодження, невідкладно розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Замулко додав, що обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання вимушено збільшено. У кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Ситуація з тепловою генерацією, за його словами, дещо краща. Частина енергоблоків уже вдалося підняти, ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи. При цьому фахівці проводять дефектацію уражених об’єктів, тому поки що зарано робити остаточні оцінки щодо масштабу пошкоджень.

"На сьогодні у нас посилилися графіки погодинних обмежень. Певний час із зниженням температури ми змушені будемо говорити про не дуже приємну для українців ситуацію, пов'язану з графіками обмежень", - наголосив голова Держенергонагляду.

В чому особливість атаки - пояснення речника ПС

Начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що у ніч на 6 грудня Росія здійснила один із рекордних обстрілів України, застосувавши понад 700 повітряних атакувальних засобів по всій території країни. За його словами, географія удару була надзвичайно великою.

"Як бачимо, якщо з крилатими ракетами дійсно впорались, з 34-х 29 крилатих було перехоплено, збито. І зенітними ракетними комплексами, і авіацією нашою, сьогодні винищувачі попрацювали. Також є збиття ПЗРК, якщо буде наше підтвердження", - розповів він.

Ігнат додав, що серед захисників неба є рекордсмени, які збивають понад 5 крилатих ракет за допомогою ПЗРК за один раз.

Атака по Україні 6 грудня - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія здійснила третю за кілька годин масовану атаку по Україні. Близько 06:30 було зафіксовано вхід крилатих ракет, тривогу оголосили майже по всій країні.

За ніч окупанти запускали "Кинджали", інші балістичні ракети та десятки дронів. Вибухи лунали у Києві, на Дніпропетровщині, у Запоріжжі та інших регіонах. Пошкоджено інфраструктуру на Київщині, Дніпропетровщині, Волині та Львівщині. Є поранені, зокрема 11-річна дитина в Нікополі.

Також внаслідок російського удару було пошкоджено саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. За даними МАГАТЕ, він більше не виконує повноцінно захисні функції.

Як повідомляв Главред, після масштабної атаки Росії тривають відновлювальні роботи в різних регіонах України. Ворог запустив понад 650 дронів і 51 ракету, серед них балістичні та аеробалістичні.

У Фастові дрони знищили будівлю залізничного вокзалу, пошкодження зафіксовані також у Київській області, на Дніпропетровщині, Чернігівщині, Запоріжжі, Одещині, Львівщині, Волині та Миколаївщині. Є поранені.

Зеленський наголосив, що головними цілями знову стали об’єкти енергетики, а атака не мала військового сенсу. Він закликав до подальшої підтримки України та посилення санкцій проти РФ.

Про джерело: Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) є центральним органом виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у сфері енергетики та промислової безпеки. Основними завданнями відомства є контроль за експлуатацією електроенергетичних, теплоенергетичних та газових об’єктів, забезпечення їх безпечної та ефективної роботи, нагляд за дотриманням норм промислової безпеки на об’єктах енергетики, хімічної, нафтопереробної та газової промисловості.

