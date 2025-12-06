Українські удари завдають Росії більше втрат, ніж усі світові санкції - Буданов

Буданов підкреслив, що потрібно розуміти, що українські удари по бензиновій галузі впливають на соціум і фінансово-економічний стан РФ.

Що сказав Кирило Буданов:

Україна завдала збитків близько 20% нафтопереробній галузі РФ

Необхідно збільшити цей показник до 30%

Втрати від українських атак для РФ набагато більші, ніж усі санкції західних країн. Про це заявив очільник української розвідки Кирило Буданов під час форуму "виСтоїмо", передає "Новини.LIVE".

"Коли ми говоримо про 18, 20, 21% нафтопереробної галузі РФ (яка була уражена), то це не зовсім коректний вираз. Правильно казати - нафтоперероблення за категорією "бензин", де ми дійсно завдали понад 20% втрат РФ. Це дуже болісно для фінансового стану країни, адже це 1/5 всього потенціалу", - зазначив він.

Водночас Буданов наголосив, що потрібно розуміти, що українські удари по бензиновій галузі впливають на соціум, фінансово-економічний стан держави, здатність надалі планувати бюджети тощо.

"Але на темп ведення війни це особливо, на жаль, впливати не може. По-перше, військова техніка працює в основному на дизельному паливі. По-друге, Росія така країна, в якій люди ходитимуть пішки і гризтимуть хліб, але в армію все, що потрібно, буде йти. Це нам потрібно всім усвідомити і чесно визнати", - додав глава ГУР.

Зі свого боку Буданов вважає, що тримати цей показник 20% потрібно, а також можна його збільшити до 30%, що є більш менш реалістичним завданням.

Атаки на об'єкти РФ: що говорять експерти

Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії призвели до збоїв у постачанні палива і спровокували зростання внутрішніх цін на бензин. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти вважають, що виникла нестача палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для звичайних громадян, що з часом може посилити інфляційні процеси в російській економіці.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 29 листопада Сили оборони України здійснили серію вдалих ударів по ключових військово-економічних об'єктах Росії. Як зазначають у Генштабі ЗСУ, у Таганрозі Ростовської області було пошкоджено інфраструктуру авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводять модернізацію стратегічних бомбардувальників Ту-95 і літаків ДРЛО А-50.

28 листопада на території тимчасово окупованого Криму і в кількох регіонах Росії прогриміли потужні вибухи. Генштаб повідомив про операції, спрямовані на ослаблення військово-економічного потенціалу противника. Серед уражених цілей - Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області.

15 листопада підрозділи Сил оборони України вразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

