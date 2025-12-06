Рус
"Заліз через вікно": зірки влаштували діткам сюрпризи у День святого Миколая

Христина Трохимчук
6 грудня 2025, 15:26
76
Знаменитості поділились, як відзначили перше зимове свято.
Українські зірки
Українські зірки відсвяткували День святого Миколая / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська, Маша Єфросиніна

Ви дізнаєтесь:

  • Зірки з дітьми відсвяткували День святого Миколая
  • Які подарунки отримала малеча

Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День святого Миколая. Українські зірки з самого ранку радували своїх діток подарунками, влаштовували сюрпризи та теплі святкування. Главред розповість, як цей особливий день зустріли знаменитості.

Наталія Могилевська

Українська співачка Наталія Могилевська поділилась, що її донечки прокинулись дуже рано, адже чекали подарунків від Миколайчика. Найбільше очікувала свята Софійка — саме вона розбудила сестру та пішла на пошуки презентів.

"Соня прокинулася, знайшла подарунки, розбудила бідну Мішельку о сьомій і каже: „Давай розбирати". Там була русалонька. А Мішель не знала, що її теж чекало дещо від Миколайчика під її сірі прекрасні очі", — розповіла артистка.

У подарунок Софійка отримала солодощі та іграшку, а Мішель — шапку та светр для модних луків.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська - доньки отримали подарунки від святого Миколая / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Наталка Денисенко

До синочка акторки Наталки Денисенко святкового ранку завітав сам святий Миколай з помічницею. Знаменитість поділилась фотографією щасливої дитини з гостями та презентами.

"У когось в Києві був добрий раночок з Миколайчиком і подарунками. Моя любов", — підписала світлину акторка.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко запросила святого Миколая додому / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Григорій Решетнік

До дітей українського ведучого Григорія Решетніка Миколай завітав незвичним способом — заліз через вікно та лишив подарунки на підвіконні. Річ у тім, що родина Решетніків переїжджає, тому ще не встигла прикрасити ялинку. Діти не очікували свята, тому це стало для них справжнім сюрпризом.

"Прокинулись діти сьогодні о 6:30. Оскільки ялинки немає, бо у нас переїзд, то вони подумали, що немає і подарунків. А потім побачили, що на вікні все є. Миколай заліз через вікно і все залишив", — поділилась Христина Решетнік.

Христина Решетнік
Христина Решетнік показала синів у День святого Миколая / фото: instagram.com, Христина Решетнік

Маша Єфросиніна

Ведуча Маша Єфросиніна поділилась зворушливою історію про те, що просив у Миколая її синочок. Маленький Олександр забажав від нього особливий подарунок.

"Як мій чутливий та найдобріший хлопчик в листі Миколаю попросив лише мир. І як сьогодні ніби нічого не чекав, бо він "вже в ті казки не вірить", але всі подушки перевірив", — розповіла ведуча.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна з сином про День святого Миколая / фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

Лілія Ребрик

Українська акторка Лілія Ребрик показала, як її донечки знайшли свої подарунки від Миколайчика під ялинкою та висловилась щодо чергової неспокійної ночі, яку довелось пережити українцям.

"Так хотілося б без ракет... Але що може бути ціннішим, ніж діти, які зранку біжать до ялинки розглядати подарунки? Яку ми лише вчора встигли поставити. Ранок, який попри все настав", — сказала зірка.

Лілія Ребрик
Донечки Лілії Ребрик знайшли подарунки під ялинкою / фото: instagram.com, Лілія Ребрик

Аліна Шаманська

Телеведуча Аліна Шаманська поділилась світлиною щоб показати, скільки подарунків святий Миколай приніс її сину Артуру. Знаменитість висловила сподівання, що попри складні часи діти будуть продовжувати вірити в чудо.

"Так хочеться, щоб усі діти вірили в чудо! І щоб ніхто у них цього не забирав", — написала Шаманська.

Аліна Шаманська
Аліна Шаманська - син отримав подарунок від Миколая / фото: instagram.com, Аліна Шаманська

