Понад 12 годин без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 7 грудня

Ангеліна Підвисоцька
6 грудня 2025, 18:52
Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби.
Отключения света
Графік вимкнення світла на 7 грудня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ атакує українські об'єкти енергетики
  • Укренерго вводить графіки відключення світла на 7 грудня

Російські окупанти продовжують бити по об'єктах енергетики. В українській енергосистемі досі складна ситуація. Укренерго вводить графіки погодинних вимкнень світла на 7 грудня.

Обмеження будуть діяти протягом всієї доби. Їх вводять для побутових та промислових споживачів. Зазначається, що Укренерго вводить обмеження в обсязі від 3 до 4 черг.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - йдеться у повідомленні.

Понад 12 годин без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 7 грудня
Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Коли зникнуть графіки вимкнень світла – думка експерта

Як писав Главред, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати систематичних ударів з боку Росії, що спричиняє як планові, так і аварійні відключення електроенергії. Відключення безпосередньо залежать від інтенсивності обстрілів, наголошує директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для YouTube-каналу Телеграф UA.

"Графіки відключень можуть зникнути лише в тому випадку, якщо замість Росії буде океан", — підкреслює Харченко, зазначаючи, що наразі ворог не зменшує інтенсивність ударів і продовжує обирати стратегічні об’єкти для руйнування.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні опублікували нові графіки вимкнення світла на 3 грудня. Графіки відключення світла діятимуть протягом усієї доби в обсязі від 0,5 до 3 черг. Обмеження застосовуватимуться для промислових і побутових споживачів.

Нещодавно прем'єрка Юлія Свириденко запевняла, що найближчими днями графіки відключень електроенергії в Україні можуть скоротитися. За її словами, міністерства і компанії вже отримали відповідні завдання.

Крім того, після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, з чим це повʼязано.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні свет Укренерго відключення відключення відключення світла
