Ми ближче до миру в Україні, ніж будь-коли - посол США при НАТО

Віталій Кірсанов
6 грудня 2025, 18:21
Меттью Вітакер відзначив посередництво США в закінченні війни Росії проти України.
Зрештою війна має закінчитися, впевнений Меттью Вітакер
Зрештою війна має закінчитися, упевнений Меттью Вітакер / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Що сказав Меттью Вітакер:

  • Зрештою війна має закінчитися
  • Мирна угода має бути погоджена обома сторонами

Посол США в НАТО Меттью Вітакер 6 грудня під час Doha Forum-2025 у Катарі прокоментував мирні зусилля США зі встановлення миру в Україні та човникову дипломатію американської переговорної групи. Відео опублікував YouTube-канал APT.

Вітакер відзначив посередництво США в закінченні війни Росії проти України.

"Ми ближче до миру, ніж будь-коли. Як сказав президент Трамп, це складна ситуація, щоб дійти до потрібного місця, і врешті-решт ця війна має закінчитися", - сказав дипломат.

За даними Al Jazeera, Вітакер також відповів на запитання, чи не станеться так, що досягнення угоди з Росією фактично винагородить її за вторгнення в Україну. Раніше ЗМІ писали, що в основі "мирного плану" США з 28 пунктів були переважно вимоги агресора, і припускали, що він є російським документом.

"Ні, я так не вважаю, тому що врешті-решт будь-яка угода, яку буде укладено, має бути узгоджена обома сторонами, звичайно, за посередництва Сполучених Штатів", - зазначив посол.

Яка тактика РФ у переговорах зі США - думка експерта

Експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в інтерв'ю Главреду розповів, що Кремль відмовився від стратегії тиску страхом на адміністрацію Трампа та робить ставку на підкуп і економічні "вигоди" для США та самого Трампа. За словами експерта, Росія пропонувала Вашингтону поділити заморожені активи Європи на 100 млрд доларів і заробляти на корисних копалинах.

"Логіка Кремля така: ми не просто "перемагаємо" на полі бою і нам не обов'язково взагалі вести ці переговори; ми можемо спокійно воювати далі, а можемо, як хоче Трамп, - разом заробляти гроші. І вибір для нас однаково прийнятний", - пояснив Жовтенко.

Водночас, як зазначив експерт, російська пропаганда формує враження, що США мають переконати РФ обрати бізнес замість війни.

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 грудня в Москві відбулися переговори між Стівом Віткоффом, посланником Дональда Трампа, і президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками цієї зустрічі, Кремль повідомив, що, окрім первинного мирного плану від Сполучених Штатів, вони отримали ще чотири додаткові документи.

Видання Politico повідомило, що Путін змусив Віткоффа і Кушнера чекати на початок діалогу в Кремлі понад три години. Хоча помічник Путіна, Юрій Ушаков, назвав переговори "конструктивними", він визнав, що спільного компромісного рішення щодо України наразі не існує.

Зі свого боку, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що московські переговори виявилися безрезультатними. На його думку, незважаючи на те, що США зацікавлені в якнайшвидшому завершенні війни, а Україна і Європа готові до компромісів, Росія свідомо затягує час і не відмовляється від подальшої військової агресії.

Контакти між українською делегацією та американською стороною дали початковий, скоріше концептуальний результат: сторони окреслили основу майбутнього безпекового договору, однак переломного моменту в переговорах поки що не видно. Про це пише Bloomberg.

Про персону: Меттью Вітакер

Меттью Джордж Вітакер - американський юрист, політик і дипломат. Посол США в НАТО (з квітня 2025). Член Республіканської партії. Меттью Вітакер народився 29 жовтня 1969 року. Навчався в Університеті Айови, де здобув ступінь бакалавра в галузі комунікацій, а згодом - ступінь магістра ділового адміністрування та доктора юридичних наук у Бізнес-коледжі Тіппі та Юридичному коледжі Університету Айови.

У 2002 році Вітакер був кандидатом від Республіканської партії на посаду скарбника штату Айова, але програв.

З 2004 по 2009 рік обіймав посаду прокурора США Південного округу Айови, де був відомий агресивним переслідуванням наркоторговців.

Вітакер балотувався на первинних виборах Республіканської партії Айови в Сенат США 2014 року. Пізніше він писав статті та виступав у ток-шоу на радіо і кабельних новинних каналах як виконавчий директор Фонду відповідальності та громадянської довіри (FACT), консервативної групи, що захищає інтереси громадян.

З лютого 2019 року був старшим радником в офісі заступника генерального прокурора, але вже 2 березня 2019 року подав у відставку.

Надалі був гостем новинних та аналітичних програм, зокрема як співробітник CNN, і був пов'язаний з юридичною фірмою Graves Garrett. У серпні 2019 року він став керівним директором Axiom Strategies і Clout Public Affairs.

У листопаді 2024 року Дональд Трамп оголосив Вітакера кандидатом на посаду посла США в НАТО у своїй другій адміністрації. 1 квітня 2025 року Сенат затвердив його кандидатуру 52 голосами проти 45, а за два дні він склав присягу.






