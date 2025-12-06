Українська війна увійшла в неочікувану фазу: яке місто стало ключовою точкою

Диверсанти маскуються під цивільних або українських військових, що створює хаос ідентифікації.

Повільна інфільтрація РФ триває / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, "Суспільне"

Головне:

Як Покровськ став полем для прихованої війни диверсантів

Чому Росія переходить до "демеханізованої" війни

Покровськ перетворився на символ нової фази російсько-українського протистояння - боїв у межах міста, де відсутні чіткі лінії фронту, а основну загрозу становлять невеликі групи російських диверсантів. Ці ДРГ непомітно просочуються в житлові квартали, маскуються під місцевих або українських бійців і поступово руйнують оборону зсередини. Як розказує The Telegraph, українські підрозділи вимушені діяти в атмосфері постійної недовіри, коли небезпека може бути за кілька кроків.

"Ми проїхали прямо повз них", - згадує 21-річний кулеметник Іван із підрозділу "Вовки Да Вінчі", розповідаючи про момент, коли диверсанти видали себе за українських військових. Подібні ситуації вже давно перестали бути поодинокими.

Новий формат російської війни

Фахівці зазначають, що росія перейшла до тактики, яку називають "демеханізованою війною". Замість масованих наступів техніки, яку легко знищують FPV-дрони, окупанти працюють малими групами по кілька осіб.

Фінський експерт Еміль Кастехельмі пояснює також, що лінія фронту розмивається.

Розвідувальні дрони РФ виявляють слабкі місця в українській обороні, через брак військ і постійне стеження з повітря вони виникають неминуче. Малочисельні ворожі групи використовують туман, дощ та непомітний транспорт: велосипеди, цивільні вантажівки чи просто рухаються пішки.

Проблеми ідентифікації

У міських кварталах визначити, де противник, практично нереально. Саме тому українські воїни повернулися до старої практики перевірочних слів, які складно вимовити росіянам. Головне з них - легендарне "паляниця". Але навіть ці методи не гарантують безпеку.

Ризик помилок надзвичайно високий. Один із командирів розповів, що його підлеглим заборонили стріляти по БМП, оскільки її прийняли за українську техніку. Лише згодом з’ясувалося, що це була ворожа машина, яку ліквідували дроном після додаткового підтвердження.

В іншому випадку війська знищили власні наземні безпілотники "Терміти", переплутавши їх з російськими.

Зростаючі втрати серед пілотів дронів

Дрони залишаються ключовою зброєю в умовах міської інфільтрації: вони викривають диверсантів і завдають ударів по їхніх точках збору. Тому російські групи перш за все намагаються вийти на операторів і знищити їх.

Як кажуть військові, "наш другий ешелон не працює, а він дає 90% ударів". Втрата операторів значно ускладнює ліквідацію ворожих груп ще до того, як вони укріпляться в середині міста.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуативний контроль і "сірі зони"

За даними Deep State, російські війська утримують приблизно половину Покровська, тоді як інша частина міста перетворилася на розмиту "сіру зону", де контроль нестійкий або відсутній.

Президент Зеленський оцінював кількість диверсантів у близько 300 осіб, однак українські бійці вважають, що їх більше.

Україна намагається повернути контроль

Для стабілізації ситуації до міста передислокували кілька висококваліфікованих підрозділів. Влітку "Азов" намагався зупинити російське просування. Окремі групи ГУР прибували на гелікоптерах Black Hawk, щоб відновити логістичні маршрути та контроль над ключовими точками.

Та навіть попри це, російська тактика розповзання малими групами продовжує завдавати проблем, її складно зламати через низьку помітність та постійні дрібні проникнення.

Покровськ залишається критично важливою точкою перед можливим наступом РФ на Слов’янськ і Краматорськ. Але експерти вважають, що швидкого прориву чекати не варто, темп інфільтрації занадто повільний.

"Якщо ви просто просуваєте піхоту, на якомусь рівні вас зупинять", — каже Кастехельмі.

Захоплення Покровська не дасть Росії одразу захопити весь Донбас, але робить війну набагато виснажливішою: така тактика практично не має простих способів її нейтралізувати.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, на Донеччині російські сили не полишають спроб взяти Мирноград в оточення. У місті залишаються як військовослужбовці України, так і мирні жителі.

Щодо Харківської області, начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російська армія просувається всередині Вовчанська, намагаючись закріпитися серед руїн. Хоча місто зазнало майже повного знищення, українські захисники продовжують утримувати позиції у його південних і західних секторах.

За словами командира 7 корпусу швидкого реагування ДШВ Євгена Ласійчука, обстановка в районі Покровська залишається важкою: окупанти намагаються прорвати лінію оборони та здійснити обхід міста з флангів. Водночас ситуація біля Мирнограда, попри свою складність, залишається під контролем.

