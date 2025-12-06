'Ви все, що у нас є': президент звернувся до військових у День Збройних сил

Зеленський нагадав своє звернення до сил оборони в перші години повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський звернувся до військових у День Збройних сил / колаж: Главред, фото: скріншот

Що сказав Володимир Зеленський:

Росія б'є не тільки по містах - вони руйнують мрії

Вічна пам'ять тим, хто віддав за Україну своє життя

Президент України Володимир Зеленський привітав військових із Днем Збройних сил України. Текст і відео опублікував 6 грудня сайт глави держави.

Він нагадав своє звернення до сил оборони в перші години повномасштабного вторгнення Росії.

"Стійте міцно. Ви все, що у нас є! Цими словами я звертався до наших воїнів у перший день війни. І ви стояли міцно. Стояли, коли в Україну майже ніхто не вірив, коли нам казали: "У вас тиждень, у вас немає шансів, у вас немає іншого варіанту, окрім як здатися". А ви стояли. І вистояли", - сказав президент.

Зеленський у ролику назвав низку українських бійців, жінок і чоловіків, які не були військовими до початку вторгнення Росії в Україну, але пішли в армію і на фронт і віддали життя за свою землю. Він зазначив, що країна втрачає вчених, спортсменів, артистів, бізнесменів, які могли будувати майбутнє.

"Росія б'є не тільки по містах - вони руйнують мрії. Росія атакує не тільки будинки - атакує долі та майбутнє. І не залишає вибору", - говорить у ролику глава держави.

За його словами, українські військові продовжують боротьбу заради своїх дітей, батьків, коханих і "кожної маленької дівчинки, яка майже щоночі в укритті", заради України, яка "дорослішає, навчилася не боятися, яка не має права здатися, яка не забуде і не пробачить".

Він подякував армії за те, що завдяки їй політики "мають упевненість за столом перемовин", і може аргументовано та з гідністю продовжувати перемовини про справедливий мир для України.

"Кожен і кожна - воїни. Кожен і кожна - герої. Кожного і кожну я вітаю з Днем Збройних сил України! Вічна слава вам! Вічна пам'ять тим, хто віддав за Україну своє життя!" - завершив привітання Зеленський.

Атака на Україну 6 грудня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 6 грудня було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Станом на 1:44, окупанти завдавали ударів балістикою та Кинджалами по Києву та Дніпру.

Згодом з'ясувалося, що Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України.

Окрім цього, як повідомлялося раніше, через влучання в залізничну інфраструктуру Фастова "Укрзалізниця" тимчасово коригує рух деяких приміських поїздів.

День Збройних Сил України Сьогодні, 6 грудня, третій рік поспіль в умовах протидії російській агресії українці відзначають День Збройних Сил України. Саме шостого грудня 1991 року було ухвалено Закон "Про Збройні Сили України". За два роки Верховна Рада своєю постановою встановила день ЗСУ.

