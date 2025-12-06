"Я проти такого": Нікітюк наклала несподівану заборону нареченому

Леся Нікітюк розкрила, що не дозволила своєму нареченому-військовому.

Леся Нікітюк про пологи / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Леся Нікітюк розповіла про свої пологи

Що ведуча заборонила нареченому

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розкрила цікавий факт про свої пологи. Цього року вона вперше стала мамою і народила сина Оскара. У програмі "Хто зверху" ведуча зізналася, що наклала важливу заборону на час пологів для нареченого.

Нікітюк розповіла, що її партнер Дмитро Бабчук хотів бути присутнім при народженні сина, але вона не дала йому такого дозволу.

"Мій хотів, я не пустила. Я проти такого. Мені здається, що це таїнство...", - зізналася Леся.

Леся Нікітюк із сином / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Зірка зазначила, що більшість дівчат в її оточенні народжували разом зі своїми коханими, і це стало для них позитивним досвідом. Ба більше, чоловіки самі виявляють дедалі більше зацікавленості в цьому.

"Дедалі більше і більше чоловіків прагнуть підтримати своїх дружин, коханих у цей відповідальний момент", - підсумувала Нікітюк.

Леся Нікітюк з нареченим Дмитром Бабчуком / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Раніше ведуча зізналася, що під час народження Оскара її наречений перебував за дверима пологового залу.

"Під час того, як я народжувала в першому пологовому будинку Києва, на моїх пологах був присутній мій рідний, найулюбленіший чоловік... Щоправда, він не був прямо на пологах, він стояв під дверима, але він усе чув, як я не кричала, а просто... запрошувала сина в цей світ", - сказала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

