"Боляче мільйонам українців": Зеленський вийшов з заявою після нічної атаки РФ

Президент розповів про наслідки ворожого обстрілу та мету росіян.

https://glavred.net/ukraine/bolno-millionam-ukraincev-zelenskiy-vyshel-s-zayavleniem-posle-nochnoy-ataki-rf-10721795.html Посилання скопійоване

Що відомо про наслідки нічого удару по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини, ДСНС Київщини

Що сказав Зеленський:

В Україні тривають відновлювальні роботи після атаки РФ

По всій країні є багато руйнувань та постраждалі

На Росію потрібно здійснювати додатковий тиск

Після нічної атаки країни-агресорки Росії на цивільну інфраструктуру у багатьох регіонах України тривають відновлювальні роботи. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу також руйнування фіксують в інших регіонах країни. В загальному ворог запустив понад 650 дронів та 51 ракету, в тому числі аеробалістичні та балістичні.

відео дня

"Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це. Були також удари по підприємствах і житлових будинках Київської області. Постраждали Дніпровщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина, Львівщина, Волинь, Миколаївщина", - йдеться у повідомленні.

Куди цілилися росіяни цієї ночі

Зеленський додав, що в деяких областях є поранені, усім їм допомагають. Він також наголосив, що головними цілями ударів по Україні знову стали об'єкти енергетики.

"Мета росіян – зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая. Саме тому потрібен додатковий тиск. Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати, а отже, потрібно зберігати підтримку захисників життя. Дякую всім, хто працює заради цього", - підсумував президент.

Атака на Україну 6 грудня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 грудня було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Станом на 1:44, окупанти завдавали ударів балістикою та Кинджалами по Києву та Дніпру.

Згодом з'ясувалося, що Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України.

Окрім цього, як повідомлялося раніше, через влучання у залізничну інфраструктуру Фастова "Укрзалізниця" тимчасово коригує рух деяких приміських поїздів.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред