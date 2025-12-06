"Боляче мільйонам українців": Зеленський вийшов з заявою після нічної атаки РФ

Що сказав Зеленський:
- В Україні тривають відновлювальні роботи після атаки РФ
- По всій країні є багато руйнувань та постраждалі
- На Росію потрібно здійснювати додатковий тиск
Після нічної атаки країни-агресорки Росії на цивільну інфраструктуру у багатьох регіонах України тривають відновлювальні роботи. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу також руйнування фіксують в інших регіонах країни. В загальному ворог запустив понад 650 дронів та 51 ракету, в тому числі аеробалістичні та балістичні.
"Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це. Були також удари по підприємствах і житлових будинках Київської області. Постраждали Дніпровщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина, Львівщина, Волинь, Миколаївщина", - йдеться у повідомленні.
Куди цілилися росіяни цієї ночі
Зеленський додав, що в деяких областях є поранені, усім їм допомагають. Він також наголосив, що головними цілями ударів по Україні знову стали об'єкти енергетики.
"Мета росіян – зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая. Саме тому потрібен додатковий тиск. Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати, а отже, потрібно зберігати підтримку захисників життя. Дякую всім, хто працює заради цього", - підсумував президент.
Атака на Україну 6 грудня - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 грудня було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Станом на 1:44, окупанти завдавали ударів балістикою та Кинджалами по Києву та Дніпру.
Згодом з'ясувалося, що Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України.
Окрім цього, як повідомлялося раніше, через влучання у залізничну інфраструктуру Фастова "Укрзалізниця" тимчасово коригує рух деяких приміських поїздів.
