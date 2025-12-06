Після удару РФ на ЧАЕС пошкоджено захист над четвертим енергоблоком - МАГАТЕ

В агентстві повідомили наскільки загрозлива ситуація на станції.

https://glavred.net/ukraine/posle-udara-rf-na-chaes-povrezhdena-zashchita-nad-chetvertym-energoblokom-magate-10721771.html Посилання скопійоване

На ЧАЕС провели ремонтні роботи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили в МАГАТЕ:

Саркофаг над ЧАЕС пошкоджений

Конструкція, яка запобігає викиду небезпечних речовин вже не виконує свої функції

На даху АЕС провели обмежений ремонт, але конструкція потребує відновлення

Над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС пошкоджено саркофаг, який слугував захисною аркою. Тепер він не виконує свої основні функції. А все через удар країни-агресорки Росії.

Як повідомили у МАГАТЕ, під час обстрілу у лютому поточного року масивну сталеву конструкцію, яка запобігає викиду радіоактивних речовин із реактора, зруйнованого під час аварії 1986 року, пошкодили.

відео дня

Наскільки небезпечна ситуація на ЗАЕС

Захисна арка над енергоблоком втратила здатність ізоляції, однак опорні конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.

"На даху провели обмежений тимчасовий ремонт, але своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для запобігання подальшій деградації та гарантування довгострокової ядерної безпеки", - наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Агентство рекомендує продовжити відновлення і посилення захисних конструкцій саркофага, щоб посилити ядерну безпеку на станції.

Що відомо про Чорнобильську АЕС / Інфографіка: Главред

МАГАТЕ заявило про загрозу для АЕС України

Главред писав, що ще на початку осені в МАГАТЕ повідомляли, що навколо атомних станцій України підвищився рівень загрози.

Біля Чорнобильської, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької атомних станцій, за словами представників МАГАТЕ, відзначали зростання військової активності. Водночас найуразливішою українською АЕС все ще залишається Запорізька.

Обстріли біля українських АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у листопаді внаслідок російських атак, які пошкодили ключову електричну підстанцію, Хмельницька та Рівненська атомні електростанції змушені працювати на зниженій потужності. Пошкоджений об’єкт має критичне значення для ядерної безпеки України.

Раніше, під час атаки на Україну 30 жовтня, країна-агресорка Росія пошкодила критично важливі для ядерної безпеки підстанції. Південно-Українська та Хмельницька АЕС в результаті втратили доступ до однієї із своїх зовнішніх ліній електропередач.

Напередодні, наприкінці вересня поточного року, російський безпілотник вибухнув неподалів Південноукраїнської атомної електростанції після збиття.

Більше новин:

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред