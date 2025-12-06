Після вибуху справжній блекаут: російський літак скинув бомбу на Бєлгород

Місцеві жителі чули, що вибухи прогримів після того, як над містом було чутно звук літака.

Російський літак скинув бомбу на Бєлгород / Колаж: Главред, фото: росЗМІ

Російські окупанти намагалися вдарити по Україні, але скинули свою бомбу на Бєлгород. У підсумку після потужного вибуху в Бєлгороді почався блекаут. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Відео вже розлетілось в Мережі.

Як повідомляється, російський літак скинув КАБ на підстанцію. Вона була жорстко пошкоджена в результаті "прильоту".

Повністю знеструмлено центр Бєлгорода. Російські енергетики намагалися відновити електропостачання.

Відомо, що вибух стався у Східному окрузі міста. Бомба впала просто біля місцевої підстанції.

Дивіться відео з наслідками удару по Бєлгороду:

Російський літак скинув бомбу на Бєлгород / фото: скріншот

Варто зазначити, що на той час не було повітряної тривоги, ніхто не повідомляв про ракетну чи дронову небезпеку. Місцеві повідомляють, що чули звук літака, а після цього одразу прогримів вибух. Тобто можна з точністю стверджувати, що це була саме російська бомба. Відомо, що цей літак летів у бік українського кордону і хотів скинути КАБ на українців.

Атаки на об'єкти РФ: що кажуть експерти

Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії призвели до збоїв у постачанні палива і спровокували зростання внутрішніх цін на бензин. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти вважають, що виникла нестача палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для звичайних громадян, що з часом може посилити інфляційні процеси в російській економіці.

Українські ракети / Інфографіка: Главред

Удари по РФ - останні новини

Варто зазначити, що ВНДІР-Прогрес уже не раз ставав метою атаки дронів. Як писав Главред, 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНДІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.

5 липня дрони також атакували низку об'єктів у російських містах. У Чебоксарах безпілотники вдарили по одному з виробничих підприємств. Спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялося, що під удар потрапив завод ВНДІР-Прогрес.

26 листопада знову дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ у Чебоксарах. Там пролунало щонайменше 5-7 вибухів. Аеропорт Чебоксар тимчасово припиняв роботу. Росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.

