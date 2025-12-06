Після вибуху справжній блекаут: російський літак скинув бомбу на Бєлгород

Російські окупанти намагалися вдарити по Україні, але скинули свою бомбу на Бєлгород. У підсумку після потужного вибуху в Бєлгороді почався блекаут. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Відео вже розлетілось в Мережі.
Як повідомляється, російський літак скинув КАБ на підстанцію. Вона була жорстко пошкоджена в результаті "прильоту".
Повністю знеструмлено центр Бєлгорода. Російські енергетики намагалися відновити електропостачання.
Відомо, що вибух стався у Східному окрузі міста. Бомба впала просто біля місцевої підстанції.
Варто зазначити, що на той час не було повітряної тривоги, ніхто не повідомляв про ракетну чи дронову небезпеку. Місцеві повідомляють, що чули звук літака, а після цього одразу прогримів вибух. Тобто можна з точністю стверджувати, що це була саме російська бомба. Відомо, що цей літак летів у бік українського кордону і хотів скинути КАБ на українців.
Атаки на об'єкти РФ: що кажуть експерти
Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії призвели до збоїв у постачанні палива і спровокували зростання внутрішніх цін на бензин. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти вважають, що виникла нестача палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для звичайних громадян, що з часом може посилити інфляційні процеси в російській економіці.
Удари по РФ - останні новини
Варто зазначити, що ВНДІР-Прогрес уже не раз ставав метою атаки дронів. Як писав Главред, 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНДІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.
5 липня дрони також атакували низку об'єктів у російських містах. У Чебоксарах безпілотники вдарили по одному з виробничих підприємств. Спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялося, що під удар потрапив завод ВНДІР-Прогрес.
26 листопада знову дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ у Чебоксарах. Там пролунало щонайменше 5-7 вибухів. Аеропорт Чебоксар тимчасово припиняв роботу. Росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.
