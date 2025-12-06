В Україні терміново змінили графіки відключень на 6 грудня: де і коли не буде світла

Енергетики намагаються відновити інфраструктуру після чергового обстрілу.

В Україні терміново змінили графіки відключень на 6 грудня / Колаж: Главред, фото УНІАН

Після чергової масованої ракетно-дронової атаки російських окупантів на енергетику компанія ДТЕК змінила графіки відключень електроенергії в Києві, а також у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, збільшивши кількість годин без світла.

Оновлений графік для Києва

У столиці більшість споживачів тепер вимикатимуть двічі протягом доби. Мешканці столиці будуть без світла 6 грудня від 3,5 до 8,5 годин.

Оновлений графік для Київської області

Згідно з оновленим графіком, жителі Київської області сидітимуть без світла, залежно від черги, 3,5-8,5 годин.

Оновлений графік для Дніпропетровської області

У Дніпропетровській області, згідно з оновленим графіком, майже всі споживачі протягом доби двічі залишатимуться без світла, а у двох чергах - тричі. Залежно від черги мешканці Дніпра та області 6 грудня будуть без світла 4,5-11 годин.

Оновлений графік для Одеської області

В Одеській області кількість черг споживачів, де світло вимикатимуть лише раз, зменшилася. До кінця дня жителі Одеси та області будуть без світла 3,5-9,5 годин.

Коли зникнуть графіки відключень світла - думка експерта

Як писав Главред, енергетична інфраструктура України продовжує зазнавати систематичних ударів з боку Росії, що спричиняє як планові, так і аварійні відключення електроенергії. Відключення безпосередньо залежать від інтенсивності обстрілів, підкреслює директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі для YouTube-каналу Телеграф UA.

"Графіки відключень можуть зникнути тільки в тому випадку, якщо замість Росії буде океан", - наголошує Харченко, зазначаючи, що поки ворог не зменшує інтенсивність ударів і продовжує обирати стратегічні об'єкти для руйнування.

Атака на Україну 6 грудня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що близько опівночі 6 грудня моніторинговими каналами було підтверджено виліт 2х бортів Ту-95МС, попереднім курсом на пускові рубежі, також 1 борт у районі Вологодської області.

Уже станом на 1:44 стало відомо, що окупанти завдавали ударів балістикою та Кинджалами по Києву та Дніпру. Крім того, ворог задіяв десятки шахедів у напрямку кількох областей.

Пізніше повідомлялося, що на Київщині загалом троє постраждалих унаслідок атаки: двоє у Вишгородському районі та один у Фастові. У Фастові також зафіксовано пошкодження об'єктів енергетики та залізничної інфраструктури, зокрема, попередньо, постраждав залізничний вокзал.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбаська паливно-енергетична компанія; рос. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових і теплових електростанціях, видобуває вугілля і природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію і має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

