"Обидві сторони погодилися": у Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни

Україна підтвердила готовність до досягнення миру на умовах захисту її незалежності та суверенітету, підкреслили в Держдепі.

https://glavred.net/ukraine/obe-storony-soglasilis-v-gosdepe-ssha-skazali-ot-kogo-zavisit-okonchanie-voyny-10721840.html Посилання скопійоване

У Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Коротко:

Україна підтвердила готовність до досягнення миру

Усе залежить від бажання РФ продемонструвати прихильність миру

Прогрес у просуванні до зупинки вогню в Україні на цьому етапі залежить від російської сторони. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

У Вашингтоні вважають, що після переговорів американської делегації з представниками української сторони, а також у Кремлі, все залежить від бажання Москви продемонструвати реальну прихильність довгостроковому миру.

відео дня

Україна підтвердила готовність до досягнення миру на умовах захисту її незалежності та суверенітету, підкреслили в Держдепі. США та Україна також узгодили "рамки заходів безпеки" та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання міцного миру.

"Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності РФ продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру, включно з кроками з деескалації та припинення вбивств", - ідеться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.

Що Україна говорить про переговори зі США - деталі

Спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх двох діб провели ще один раунд переговорів із представниками України. Про це повідомив Секретар РНБО України Рустем Умеров, який брав участь у зустрічі разом із начальником Генштабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим.

За словами Умерова, головною метою зустрічі було формування реалістичного та ефективного плану, який дозволив би досягти тривалого і справедливого миру для України.

"Відбулася шоста зустріч сторін за останні два тижні. Підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців та формує стабільне підґрунтя для успішного демократичного майбутнього", - наголосив він.

Під час діалогу сторони також детально обговорили результати контакту американської делегації з представниками Росії та можливі подальші кроки, які могли б прискорити закінчення війни.

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 грудня в Москві відбулися переговори між Стівом Віткоффом, посланником Дональда Трампа, і президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками цієї зустрічі Кремль повідомив, що, окрім первинного мирного плану від Сполучених Штатів, вони отримали ще чотири додаткові документи.

Видання Politico повідомило, що Путін змусив Віткоффа і Кушнера чекати на початок діалогу в Кремлі понад три години. Хоча помічник Путіна, Юрій Ушаков, назвав переговори "конструктивними", він визнав, що спільного компромісного рішення щодо України наразі не існує.

Зі свого боку, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що московські переговори виявилися безрезультатними. На його думку, незважаючи на те, що США зацікавлені в швидкому завершенні війни, а Україна і Європа готові до компромісів, Росія свідомо затягує час і не відмовляється від подальшої військової агресії.

Більше важливих новин:

Про джерело: Державний департамент США Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено 1789 року. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред