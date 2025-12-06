Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Обидві сторони погодилися": у Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни

Віталій Кірсанов
6 грудня 2025, 14:22
3427
Україна підтвердила готовність до досягнення миру на умовах захисту її незалежності та суверенітету, підкреслили в Держдепі.
У Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни
У Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Україна підтвердила готовність до досягнення миру
  • Усе залежить від бажання РФ продемонструвати прихильність миру

Прогрес у просуванні до зупинки вогню в Україні на цьому етапі залежить від російської сторони. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

У Вашингтоні вважають, що після переговорів американської делегації з представниками української сторони, а також у Кремлі, все залежить від бажання Москви продемонструвати реальну прихильність довгостроковому миру.

відео дня

Україна підтвердила готовність до досягнення миру на умовах захисту її незалежності та суверенітету, підкреслили в Держдепі. США та Україна також узгодили "рамки заходів безпеки" та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання міцного миру.

"Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності РФ продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру, включно з кроками з деескалації та припинення вбивств", - ідеться в заяві американського зовнішньополітичного відомства.

Що Україна говорить про переговори зі США - деталі

Спеціальний посланник з питань миру Стівен Віткофф і Джаред Кушнер протягом останніх двох діб провели ще один раунд переговорів із представниками України. Про це повідомив Секретар РНБО України Рустем Умеров, який брав участь у зустрічі разом із начальником Генштабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим.

За словами Умерова, головною метою зустрічі було формування реалістичного та ефективного плану, який дозволив би досягти тривалого і справедливого миру для України.

"Відбулася шоста зустріч сторін за останні два тижні. Підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців та формує стабільне підґрунтя для успішного демократичного майбутнього", - наголосив він.

Під час діалогу сторони також детально обговорили результати контакту американської делегації з представниками Росії та можливі подальші кроки, які могли б прискорити закінчення війни.

Мирні переговори - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 грудня в Москві відбулися переговори між Стівом Віткоффом, посланником Дональда Трампа, і президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками цієї зустрічі Кремль повідомив, що, окрім первинного мирного плану від Сполучених Штатів, вони отримали ще чотири додаткові документи.

Видання Politico повідомило, що Путін змусив Віткоффа і Кушнера чекати на початок діалогу в Кремлі понад три години. Хоча помічник Путіна, Юрій Ушаков, назвав переговори "конструктивними", він визнав, що спільного компромісного рішення щодо України наразі не існує.

Зі свого боку, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що московські переговори виявилися безрезультатними. На його думку, незважаючи на те, що США зацікавлені в швидкому завершенні війни, а Україна і Європа готові до компромісів, Росія свідомо затягує час і не відмовляється від подальшої військової агресії.

Більше важливих новин:

Про джерело: Державний департамент США

Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено 1789 року. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні новини США мирне врегулювання Держдепартамент США новини України новини України та світу мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Обидві сторони погодилися": у Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни

"Обидві сторони погодилися": у Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни

14:22Україна
"Ворог практично застряг": армія РФ провалила плани з захоплення важливого міста

"Ворог практично застряг": армія РФ провалила плани з захоплення важливого міста

13:59Фронт
Українська війна увійшла в неочікувану фазу: яке місто стало ключовою точкою

Українська війна увійшла в неочікувану фазу: яке місто стало ключовою точкою

13:41Фронт
Реклама

Популярне

Більше
У центрі Києва відкрили головну ялинку країни: який вона має вигляд

У центрі Києва відкрили головну ялинку країни: який вона має вигляд

Для кого 2026-й стане роком великих переломів і нових вершин - помісячний Таро-прогноз

Для кого 2026-й стане роком великих переломів і нових вершин - помісячний Таро-прогноз

Летять Кинджали і шахеди: Київ і Дніпро під масованою атакою

Летять Кинджали і шахеди: Київ і Дніпро під масованою атакою

Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жаби з вудкою за 31 секунду

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жаби з вудкою за 31 секунду

Останні новини

15:26

"Заліз через вікно": зірки влаштували діткам сюрпризи у День святого Миколая

14:51

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходівВідео

14:44

Одна з рекордних атак: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

14:43

Гороскоп Таро на завтра 7 грудня: Овен - вірте в себе, Ракам - відпустити

14:22

"Обидві сторони погодилися": у Держдепі США сказали, від кого залежить закінчення війни

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
14:10

Помер популярний голлівудський актор, зірка "Мортал Комбат"

14:02

Грудень принесе хвилю щастя: які знаки зодіаку відчують раптовий підйом

13:59

"Ворог практично застряг": армія РФ провалила плани з захоплення важливого міста

13:41

Українська війна увійшла в неочікувану фазу: яке місто стало ключовою точкою

Реклама
13:24

"Ви все, що у нас є": президент звернувся до військових у День Збройних силВідео

13:23

"Більше не буду мовчати": Олена Тополя зробила зізнання після розлученняВідео

13:16

Більше жодних крихт і жиру: як почистити щілину між плитою і стільницею

13:04

Зрадниця Соломко зганьбилася у своєму Інстаграм

12:40

В Україні терміново змінили графіки відключень на 6 грудня: де і коли не буде світла

12:37

Неочікуваний обвал цін: в Україні популярний продукт раптово подешевшав

12:36

"Хочу захистити": учасниця "Холостяка" розкрила правду про скандал на проєкті

12:19

Нарешті погоджено перші "рамкові" результати переговорів: деталі від Bloomberg

12:11

На один знак зодіаку чекає рік важливих рішень і великих чеків: прогноз Таро на 2026-йВідео

11:41

Чому дівчатам 7 грудня не можна заплітати волосся в косу: яке церковне свято

11:26

"Боляче мільйонам українців": Зеленський вийшов з заявою після нічної атаки РФФото

Реклама
11:19

Ситуація в Добропіллі: у ЗСУ чесно розкрили, чи зайшли росіяни в місто

11:18

"Прошу молитовної підтримки": Бужинська зробила тривожну заяву з лікарні

10:20

Грудень 2025 буде "золотим": названо грошову дату для кожного знака зодіаку

10:13

Відключень буде більше: через атаку РФ в Україні фіксують перебої зі світлом

10:05

"Я проти такого": Нікітюк наклала несподівану заборону нареченому

09:56

Путін ризикує "нарватися" на гнів Трампа: The Independent розкрило неочікувану причину

09:31

Як приховати живіт за допомогою одягу: головні табу і правильні прийомиВідео

09:31

Після удару РФ на ЧАЕС пошкоджено захист над четвертим енергоблоком - МАГАТЕ

08:49

Мир може наступити раніше, ніж очікувалося: США та Україна зробили важливий крок

08:35

Люди скрикували від вибухів, а небо затягло червоним вогнем: РФ атакували дрони

08:10

Чому потяг мирного процесу сунеться до прірви?Погляд

07:57

Третя повітряна тривога за ніч: Росія атакує Україну хвилями ракет і дронів

06:30

Для кого 2026-й стане роком великих переломів і нових вершин - помісячний Таро-прогнозВідео

06:10

Бюджет і виплати військовим: чому почалася істерикаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жаби з вудкою за 31 секунду

05:17

"Проблемні роки у шлюбі" Фреймут зробила несподіване зізнання

04:34

Гороскоп на завтра 7 грудня: Тельцям - хороші новини, Козорогам - конфлікт

04:30

Вплине на майбутнє: які знаки зодіаку постануть перед складним вибором

04:02

Трендова зачіска за одну хвилину: як заплести "Мальвінку" абсолютно по-новому

03:02

Просто і корисно - вчені назвали продукти, які найкраще впливають на серцеВідео

Реклама
01:51

Летять Кинджали і шахеди: Київ і Дніпро під масованою атакою

01:44

Астрологи назвали 6 знаків зодіаку, якими найлегше маніпулювати

01:35

Чому Миколай дарує подарунки 6 грудня, а Санта - на Різдво: в ПЦУ пояснили різницю

00:38

Вночі можливий масований обстріл: у повітрі 7 ТУшок і десятки шахедів

05 грудня, п'ятниця
23:50

Україну "викинули за борт": експерт розкрив, чому РФ веде переговори лише з США

23:35

Зовсім несподівано: кого Тарас Цимбалюк відправив додому з проєкту "Холостяк"

23:27

Що Путіну потрібно від України: екс-глава британської розвідки назвав мету Кремля

23:26

Україну накриває похолодання: у яких областях буде мороз

22:53

Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача

22:36

Путін і Моді розлютили Трампа, влаштувавши "показове шоу" в Індії - Bloomberg

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти