Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФ

Анна Ярославська
22 жовтня 2025, 10:52
Ворог бив ракетами і дронами по енергетиці та цивільній інфраструктурі.
Наслідки атаки РФ 22 жовтня
Що відомо про наслідки атаки РФ 22 жовтня 2025 року / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Ви дізнаєтеся:

  • Які регіони постраждали від атаки РФ
  • Скільки людей загинуло
  • Де запроваджено аварійні відключення світла

У ніч на 22 жовтня російська армія атакувала ударними дронами Київ, агломерацію Дніпра, Запоріжжя, Кременчука, Конотопа, Ізмаїла та Чернігова. Також окупанти запустили по Україні ракети. Є руйнування, жертви та постраждалі.

Як пише моніторинговий канал monitor, для ракетної атаки окупанти застосували:

  • щонайменше вісім балістичних ракет Іскандер по Києву та Київщині;
  • три "Кинджали" за напрямками Черкащина/Київщина;
  • щонайменше 10 крилатих ракет, здебільшого наземного базування 9м727-729 "Іскандер-К", по Кременчуку, Кам'янському та Києву.

Також окупанти застосували щонайменше три планувальні авіаційні бомби (КАБ) по Запоріжжю.

Основною метою ворога була енергетична інфраструктура.

У МВС розповіли про наслідки атаки

Очільник МВС України Ігор Клименко повідомив, що під час нічної атаки постраждали понад десять регіонів. Зруйновано будинки. Загинули діти.

Ворог бив ракетами та дронами по енергетиці та цивільній інфраструктурі. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.

"На жаль, двоє людей у столиці загинули, у Київській області - четверо загиблих. Поранених фіксуємо в Запоріжжі, Полтавській, Київській областях та Києві", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники та поліцейські працюють одночасно на всіх місцях "прильотів" із перших хвилин. Врятовано близько півсотні людей. Ліквідовано 17 пожеж, що виникли внаслідок російських обстрілів України.

На об'єктах підвищеної небезпеки задіяна роботизована техніка ДСНС. У регіонах діють оперативні штаби, пункти психологічної допомоги, мобільні пункти незламності.

Енергетика постраждала від ударів. У разі потреби будуть розгорнуті додаткові пункти незламності - тепло, світло, зв'язок будуть.

"Ще раз закликаю людей реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях. Бережіть себе та близьких. Не ризикуйте життям і не фіксуйте наслідки ударів у реальному часі. Це - не контент. Це - дані для ворога", - додав Клименко.

  Наслідки атаки РФ на Україну 22 жовтня 2025
    Наслідки атаки РФ на Україну 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС
Наслідки атаки на Київ

У Києві внаслідок нічного комбінованого удару росіян зросла кількість постраждалих. Також відомо про двох загиблих.

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що станом на 09:17 унаслідок нічної атаки ворога в столиці постраждали 13 осіб. Із них четверо дітей. Госпіталізовано 4 дорослих і 3 дитини. Іншим медики надають допомогу амбулаторно.

Станом на 9:30 повідомлялося про 18 постраждалих у столиці, з них четверо - діти. Госпіталізовано до медзакладів міста 5 дорослих постраждалих і троє дітей. Двоє людей загинули.

09:58 Кількість постраждалих зросла до 19. З них п'ятеро дітей. Госпіталізовано 4 дитини і 5 дорослих. Решта отримують допомогу амбулаторно.

Крім того, у Київській області внаслідок російської атаки загинули четверо людей, двоє з них - діти. Зокрема, жертвами стали: молода жінка та двоє дітей - 12 років і шести місяців. Трагедія сталася в селі Погреби Броварського району. Тіла загиблих виявлено на місці пожежі приватного будинку.

Детальніше про атаку РФ на столицю України читайте в матеріалі: У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицю.

  Атака на Київ та область 22 жовтня 2025
    Атака на Київ та область 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС Києва
Атака на Одеську область

Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що ворог укотре завдав масованого удару по цивільній інфраструктурі.

У ніч на 22 жовтня внаслідок атак ударними безпілотниками в м. Ізмаїл пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Виникли загоряння.

На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.

Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. У місті розгорнуто пункти незламності.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Наслідки атаки на Одеську область
Наслідки атаки на Одеську область / t.me/odeskaODA

Атака на Сумщину

Минулої ночі росіяни завдали удару по одному з об'єктів інфраструктури в Сумській області.

"Попри на високе пожежне навантаження, усі осередки горіння вдалося ліквідувати", - повідомили в ДСНС.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

  Атака РФ на Сумщину 22 жовтня 2025
    Атака РФ на Сумщину 22 жовтня 2025 Фото: t.me/dsns_telegram
Ракети і дрони атакували Кіровоградську область

У ніч на 22 жовтня російські ракети і дрони атакували Кіровоградську область.

Як повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович у Telegram, метою росіян стали об'єкти енергетики.

"Кіровоградщина знову атакована ворожими ракетами та дронами. Агресор продовжує знищувати критичну інфраструктуру, енергетичні об'єкти", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ударів без електропостачання залишилися 27 населених пунктів.

На місцях працюють аварійні бригади, які відновлюють подачу світла. Усі екстрені служби вже залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки.

Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФ
Черги відключення світла - що це означає / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Запоріжжя

Як писав Главред, російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі.

Без електропостачання залишилися майже 2000 осіб. Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться щойно дозволить безпекова ситуація, повідомили в ОВА.

  Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025
    Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
Атака на Полтавщину

У Полтавській області під удар потрапили об'єкти нафтогазової промисловості в Миргородському районі.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

В Україні - екстрені відключення світла - що відомо

У зв'язку з ракетно-дроновим обстрілом у більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення.

Відновлювальні роботи тривають там, де наразі це дозволяє безпека.

Зокрема, відключення світла зафіксовано в Києві та області, у Черкаській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Житомирській областях.

В УЗ повідомили про затримки та зміни в русі поїздів

Через російський обстріл пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури. Частина ділянок залишилася без електропостачання, що ускладнило рух поїздів.

Зміни в маршрутах і графіках:

  • Поїзд №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змушений змінити маршрут у межах Київської області. Очікувана затримка - до 2 годин.
  • Поїзд №793/794 Черкаси - Київ також курсуватиме альтернативним шляхом, із затримкою приблизно на годину.

Укрзалізниця попереджає про можливі зміни в русі приміських поїздів. Інформацію обіцяють оновлювати оперативно.

Пасажирам радять стежити за оновленнями в застосунку Укрзалізниці або на офіційному сайті, щоб вчасно дізнатися про зміни в розкладі.

Реакція Зеленського на обстріл

Президент Володимир Зеленський заявив, що чергова атака РФ на Україну доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни.

Унаслідок ворожої атаки сталися пожежі в Запоріжжі та влучання в будинки в Києві. Також постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська та Сумська області.

"Відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Зеленський.

Він підкреслив, що розмови Кремля про "дипломатію" не мають жодної ваги, поки російське керівництво не відчує критичних наслідків своїх дій.

"Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та "сімки", усіх, хто хоче миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь", - додав Зеленський.

Коли закінчиться війна в Україні: думка експерта

Ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що війна Росії проти України, найімовірніше, не закінчиться до кінця поточного року. Росія зможе вести бойові дії до літа 2026 року.

"Думаю, що активні бойові дії можуть припинитися в середині наступного року. Втім, є ймовірність, що перемир'я буде досягнуто вже цього року, але це дуже невелика ймовірність", - сказав Гетьман під час чату на Главреді.

"Росія протримається максимум до осені 2026 року, а далі вона буде зацікавлена в припиненні бойових дій через певні домовленості. Її армія на той час буде виснажена, тому почнуться наші контрудари, і ми зможемо завдати дуже потужних контрударів", - додав аналітик.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні дрони новини України війна Росії та України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Три знаки зодіаку можуть витягнути "золотий квиток" до кінця жовтня: хто у списку

01:30

Дженніфер Лопес звернулася до магії, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ

01:21

Київ під атакою балістичних ракет: у місті пролунали вибухи, працює ППО

