'Будемо мстити, доне, жорстоко': Кадиров після атаки на Грозний оголосив українцям вендету

Кадиров заявив, що "відповідь на атаку по мирному об'єкту Грозного, як я і обіцяв, не змусила себе чекати".

Глава Чечні записав відеозвернення до України

Глава Чечні записав відеозвернення до України

Кадиров пообіцяв помститися українцям за атаку на Грозний

У п'ятницю ввечері, 5 грудня, глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив Україні жорсткою відповіддю "відзавтра і протягом тижня" після удару по висотках у центрі Грозного. Про це він заявив у Telegram-каналі.

Кадиров у своєму відеозверненні майже через слово повторював "дон" і погрожував Україні "мстити, дон, жорстоко, дон".

"Тільки ми, на відміну від них, не завдаватимемо боягузливих ударів по мирних об'єктах. Наші атаки будуть спрямовані на військові терористичні об'єкти укронацистів. Чекайте!" - написав Кадиров.

За його словами, атака на Грозний "абсолютно не має жодного тактичного сенсу і жодної логіки", чеченців "жодними ударами і вибухами не налякати". Він повідомив, що жертв унаслідок удару немає, а будівлю пообіцяв відремонтувати.

Крім того, Кадиров закликав українців сказати своє слово українській владі.

"Народ України, ви куди дивитеся? Поодинці вас розтягують. Всі виходьте і скажіть своє слово. Будьте обережними, а то ви втратите свою націю повністю", - сказав він.

У суботу, 6 грудня, Кадиров оприлюднив у своєму Telegram-каналі чергове повідомлення, в якому зазначив, що "відповідь на атаку по мирному об'єкту Грозного, як я і обіцяв, не змусила себе чекати".

"Минулу ніч укрорейх запам'ятає надовго. Під російські точкові масовані удари потрапили військово-промислові та найбільші енергетичні об'єкти, які їх забезпечують, розташовані в найрізноманітніших районах України... У самій Україні неохоче змушені визнавати масштаби завданої шкоди військово-промисловій інфраструктурі, а ЗМІ називають минулу ніч "пекельною", повідомляю, що це ще далеко не все. Далі буде", - написав він.

Дивіться відео звернення Кадирова до України

Атаки на Чечню - деталі

Про вибух у вежі комплексу "Грозний-Сіті" в Чечні стало відомо вранці 5 грудня. Причиною стала атака безпілотника. У Мережі також з'явилися фотографії та відео з фасадом, що обвалився на верхніх поверхах будівлі, і пожежею, що почалася всередині.

Кадиров повідомив, що одну з будівель комплексу "Грозний-Сіті" було атаковано БПЛА. Він пообіцяв у відповідь "особистий подарунок" для України. Глава Чечні закликав ЗСУ зустрітися з російськими військовими "віч-на-віч", якщо там "дійсно хочуть воювати".

Варто додати, що це не перші вибухи в Чечні. Так, у ніч на 2 грудня в Чечні скаржилися на масовану атаку невідомих безпілотників. Атаки були зафіксовані в населених пунктах Гудермес і Ачхой-Мартан.

Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, свого першого росіянина він вбив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

