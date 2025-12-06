Одна з рекордних атак: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

Росія розосереджено атакувала Україну дронами і ракетами цієї ночі.

Під час відбиття нічної атаки українським військовим вдалося уразити російську ракету за допомогою ПЗРК

Що сказав Ігнат:

Нічний удар РФ був одним із наймасованіших

Багато крилатих ракет силам ППО вдалося збити

Українські військові навчилися збивати ракети з ПЗРК

У ніч на 6 грудня країна-агресорка Росія здійснила один із рекордних обстрілів України. Про це в етері Київ24 розповів начальник управління комунікації командування ПС Юрій Ігнат.

Ворог використав понад 700 засобів повітряного нападу, які рухалися по всій території України. Військовий зазначив, що географія удару на цей раз була справді велика.

"Як бачимо, якщо з крилатими ракетами дійсно впорались, з 34-х 29 крилатих було перехоплено, збито. І зенітними ракетними комплексами, і авіацією нашою, сьогодні винищувачі попрацювали. Також є збиття ПЗРК, якщо буде наше підтвердження", - зауважив він.

Ігнат додав, що в лавах захисників неба над Україною є рекордсмени, які збивають і понад 5 крилатих ракет за допомогою ПЗРК.

Як обстріл РФ вплинув на ситуацію в енергосистемі

Главред писав, що після чергової масованої ракетно-дронової атаки російських окупантів на енергетику компанія ДТЕК змінила графіки відключень електроенергії в Києві, а також у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, збільшивши кількість годин без світла.

Наприклад, у столиці сьогодні, 6 грудня, більшість споживачів тепер вимикатимуть двічі протягом доби. Мешканці столиці будуть без світла від 3,5 до 8,5 годин.

Масована атака РФ на Україну 6 грудня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 6 грудня Україна знову зіткнулася з масштабною повітряною загрозою: тричі за кілька годин по всій країні пролунала сирена.

Згодом в Міненерго повідомили, що Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після нічної атаки країни-агресорки Росії на цивільну інфраструктуру у багатьох регіонах України тривають відновлювальні роботи.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

