Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Дрони РФ вдарили по Запоріжжю: у місті - пожежі, тисячі людей без світла

Анна Ярославська
22 жовтня 2025, 07:19
819
15 осіб дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя та Василівського району.
Атака на Запоріжжя
Унаслідок атаки РФ на Запоріжжі постраждали 15 осіб / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

  • Росія вдарила по Запоріжжю дев'ятьма дронами-камікадзе
  • У місті спалахнули пожежі, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки
  • Постраждали люди, близько двох тисяч жителів залишилися без світла

У ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по території Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі.

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров о 04:27, п'ятеро людей дістали поранення внаслідок нічної атаки на Запоріжжя.

відео дня

"Усі жінки. Наймолодшій 21, найстаршій - 62 роки. Осколкові поранення, отруєння чадним газом. Усім надається необхідна медична допомога", - написав він у Telegram.

В одному з районів міста сталося загоряння багатоповерхівки та кількох приватних будинків.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих, які звернулися по допомогу медиків, зросла до 13 осіб.

Через нічну ворожу атаку без електропостачання залишилися майже 2000 осіб. Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться щойно дозволить безпекова ситуація, повідомили в ОВА.

О 7:00 Федоров повідомив, що 15 осіб дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя та Василівського району.

За добу окупанти завдали 860 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 48 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

  • Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025
    Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025
    Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025
    Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025
    Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025
    Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025
    Атака на Запоріжжя 22 жовтня 2025 Фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Київ у ніч на 22 жовтня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 22 жовтня в Києві прогриміли вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами, повідомили Повітряні сили України.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав жителів не виступати "навідниками для ворога" і не поширювати фото і відео, пов'язані з роботою ППО або наслідками ракетних ударів.

Пізніше столична влада розповіла про наслідки атаки на Київ. У трьох районах є руйнування в житлових багатоповерхівках. Загинули дві людини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вбила немовля і 12-річну дівчинку на Київщині: удар припав на житловий будинок

РФ вбила немовля і 12-річну дівчинку на Київщині: удар припав на житловий будинок

09:12Війна
Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність

09:00Інтерв'ю
В Україні після атаки РФ аварійно вимикають світло: які області у списку

В Україні після атаки РФ аварійно вимикають світло: які області у списку

08:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українці купують кілограмами: в магазинах підскочили ціни на базові продукти

Українці купують кілограмами: в магазинах підскочили ціни на базові продукти

Китайський гороскоп на сьогодні 22 жовтня: Тиграм - сором, Зміям - дурниці

Китайський гороскоп на сьогодні 22 жовтня: Тиграм - сором, Зміям - дурниці

Держкомісія "поховала" перспективне газове родовище в Україні: хто винен

Держкомісія "поховала" перспективне газове родовище в Україні: хто винен

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Останні новини

09:16

Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

09:15

Іво Бобул розкрив деталі спілкування з кумом Кучмою - де зараз експрезидент

09:12

РФ вбила немовля і 12-річну дівчинку на Київщині: удар припав на житловий будинокФото

09:04

"Виявилася невірна Галкіну": російський шоумен чекає Аллу Пугачову в РФ

09:00

Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність

Останнє попередження США: Огризко – про те, що Трамп робитиме з Путіним, і фінал існування РФОстаннє попередження США: Огризко – про те, що Трамп робитиме з Путіним, і фінал існування РФ
08:56

П'ять знаків зодіаку, які не вміють брехати: для них правда - священна

08:50

В Україні після атаки РФ аварійно вимикають світло: які області у списку

08:38

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

08:35

РФ била по газових об'єктах на Полтащині: є "прильоти" в районі МиргородаФото

Реклама
08:22

Трамп знайшов слабке місце ПутінаПогляд

08:22

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:11

РФ повторила свої вимоги щодо миру в приватному повідомленні США - Reuters

08:08

Чи поїде Трамп на зустріч із Путіним: президент США зробив заяву

07:19

Дрони РФ вдарили по Запоріжжю: у місті - пожежі, тисячі людей без світлаФото

06:46

У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицюФото

06:10

Чого чекати від нової зустрічі Трампа і ПутінаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках шеф-кухаря на кухні за 19 сек

05:00

Справжні везунчики: чотири знаки зодіаку сьогодні йтимуть в ногу з фортуною

04:45

Коли закінчиться війна в Україні - названо чіткі терміни та умовиВідео

04:36

Чому не можна прибирати у свято 22 жовтня: суворі прикмети цього дня

Реклама
04:14

Принц Вільям готовий "оголосити війну" Гаррі та Меган - що сталось

03:53

Свічка горітиме довго: трюк з картоплею, який врятує під час відключень світла

03:36

Вітамін С на підвіконні: як виростити апельсинове дерево у себе вдомаВідео

02:43

Три знаки зодіаку можуть витягнути "золотий квиток" до кінця жовтня: хто у списку

01:30

Дженніфер Лопес звернулася до магії, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ

01:21

Київ під атакою балістичних ракет: у місті пролунали вибухи, працює ППО

01:04

"Бути чи не бути" саміту Трампа і Путіна: в Угорщині зробили заяву

21 жовтня, вівторок
23:59

Storm Shadow прорвав оборону РФ: ЗСУ "відмінусували" важливу ланку ВПК Росії

23:37

Кріштіану Роналду запалив під хіт Вєрки Сердючки - деталі

23:05

Це не дрібниця: експерти розкрили, що не варто ігнорувати під час заміни шини

22:41

"Протягом 24-72 годин": українців попередили про загрозу масованого удару

22:19

"Офіційне повідомлення": розкрито справжню причину смерті Андрія Diezel Яценка

22:06

Пів року накопичували техніку: полковник запасу розкрив наміри ворога на фронті

21:54

Забудете про "Оселедець під шубою": цей салат з буряка підкорить з першої ложки

21:31

Тепер без тонометра: вчені розкрили нові правила вимірювання артеріального тискуВідео

20:53

"Гравці його слухають": хто має більший вплив на "Динамо", ніж Шовковський

20:38

"Чоловік ніде не зміг знайти 95-й": у РФ бензинова криза набирає обертів

20:28

Помиляються майже всі: де зберігати овочі, щоб вони залишалися свіжими довше

20:21

Українські бійці відбили масштабний штурм РФ: де вдалося "перемолоти" ворога

20:21

Озера, по яких можна ходити: киплячі, асфальтові й плямисті дива Землі

Реклама
20:15

12 кроків для миру - Україна та Європа готують план закінчення війни, його умови

20:06

Цибуля на перо без клопоту: простий осінній трюк і не тільки для огородуВідео

19:40

Прийде раптове похолодання та посиляться дощі: оголошено штормове попередження

19:38

Сніданок з яйця абсолютно по-новому: шикарний рецепт з чотирьох інгредієнтів

19:21

Кремль зірвав переговори з Трампом у Будапешті і висунув нові умови щодо України

19:12

Україна готова закінчити війну: Зеленський вийшов з рішучою заявою

19:10

РФ обрала новий шлях ударів по УкраїніПогляд

19:07

Трамп різко відмінив зустріч з Путіним у Будапешті - перші подробиці

19:03

Нацисти та Ковчег Завіту: історики пояснили, навіщо Гітлеру був потрібен артефакт

18:51

Мінус літаки у ворога: у СБУ розкрили деталі удару по російському аеродромуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти