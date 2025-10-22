Дрони РФ вдарили по Запоріжжю: у місті - пожежі, тисячі людей без світла

15 осіб дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя та Василівського району.

https://glavred.net/war/drony-rf-udarili-po-zaporozhyu-v-gorode-pozhary-tysyachi-lyudey-bez-sveta-10708460.html Посилання скопійоване

Унаслідок атаки РФ на Запоріжжі постраждали 15 осіб / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

Росія вдарила по Запоріжжю дев'ятьма дронами-камікадзе

У місті спалахнули пожежі, пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки

Постраждали люди, близько двох тисяч жителів залишилися без світла

У ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по території Запоріжжя. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі.

Як повідомив голова ОВА Іван Федоров о 04:27, п'ятеро людей дістали поранення внаслідок нічної атаки на Запоріжжя.

відео дня

"Усі жінки. Наймолодшій 21, найстаршій - 62 роки. Осколкові поранення, отруєння чадним газом. Усім надається необхідна медична допомога", - написав він у Telegram.

В одному з районів міста сталося загоряння багатоповерхівки та кількох приватних будинків.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих, які звернулися по допомогу медиків, зросла до 13 осіб.

Через нічну ворожу атаку без електропостачання залишилися майже 2000 осіб. Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться щойно дозволить безпекова ситуація, повідомили в ОВА.

О 7:00 Федоров повідомив, що 15 осіб дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя та Василівського району.

За добу окупанти завдали 860 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 48 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Атака на Київ у ніч на 22 жовтня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 22 жовтня в Києві прогриміли вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами, повідомили Повітряні сили України.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав жителів не виступати "навідниками для ворога" і не поширювати фото і відео, пов'язані з роботою ППО або наслідками ракетних ударів.

Пізніше столична влада розповіла про наслідки атаки на Київ. У трьох районах є руйнування в житлових багатоповерхівках. Загинули дві людини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред