Коротко:
- Що написала Соломко
- Яку помилку вона зробила
Українська співачка Яна Соломко, яка народилася на Полтавщині, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, а також обрала бік Росії, що жорстоко напала на її рідну Україну, зганьбилася на сторінці у своїй соціальній мережі.
Так, запроданка опублікувала фото доньки, а також показала новорічні декорації свого будинку. "Приїхали до Оленки, нарядили ялинку, подивилися радянські мультики. Краса і настольгія (орфографія автора - ред.)", - пише Соломко.
Виявилося, що Соломко, яка так сильно любить Росію і росіян, не знає, як правильно написати слово "ностальгія". До речі, це не схоже на звичайну помилку, а свідчить про незнання елементарних правил написання.
Про персону: Яна Соломко
Яна Соломко народилася в місті Чутове Полтавської області. Вона прославилася завдяки участі в шоу "Холостяк". Вона дійшла до фіналу, але Макс Чмерковський вибрав Олександру Шульгіну.
Пізніше Соломко почала сольну кар'єру і будувати її вона вирішила в Росії. Після того, як Росія напала на Україну, Соломко залишилася виступати перед російськими глядачами, працювала зі зрадником-продюсером Юрієм Бардашем, а також виступала на підтримку окупантів.
Зараз живе у США, де її єдина донька має громадянство.
