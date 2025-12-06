Запроданка і подруга зрадника Бардаша не знає правил орфографії.

Зрадниця Соломко не вміє писати / Колаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Українська співачка Яна Соломко, яка народилася на Полтавщині, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, а також обрала бік Росії, що жорстоко напала на її рідну Україну, зганьбилася на сторінці у своїй соціальній мережі.

Так, запроданка опублікувала фото доньки, а також показала новорічні декорації свого будинку. "Приїхали до Оленки, нарядили ялинку, подивилися радянські мультики. Краса і настольгія (орфографія автора - ред.)", - пише Соломко.

Яна Соломко не знає орфографію / Фото Instagram/yana.solo

Виявилося, що Соломко, яка так сильно любить Росію і росіян, не знає, як правильно написати слово "ностальгія". До речі, це не схоже на звичайну помилку, а свідчить про незнання елементарних правил написання.

Соломко зганьбилася незнанням орфографії / Фото Instagram/yana.solo

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що український співак Олег Винник, який втік жити за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, заспівав свою пісню "Нино" російською мовою і зганьбився живим виконанням.

Раніше Винник опублікував нове відео і стало помітно, що він дуже змінився зовні.

Про персону: Яна Соломко Яна Соломко народилася в місті Чутове Полтавської області. Вона прославилася завдяки участі в шоу "Холостяк". Вона дійшла до фіналу, але Макс Чмерковський вибрав Олександру Шульгіну. Пізніше Соломко почала сольну кар'єру і будувати її вона вирішила в Росії. Після того, як Росія напала на Україну, Соломко залишилася виступати перед російськими глядачами, працювала зі зрадником-продюсером Юрієм Бардашем, а також виступала на підтримку окупантів. Зараз живе у США, де її єдина донька має громадянство.

