Через масовану атаку РФ: в УЗ повідомили про затримки та зміни в русі потягів

Російська атака пошкодила залізничну інфраструктуру.

Унаслідок масованого обстрілу постраждала інфраструктура УЗ / Колаж: Главред, фото: УНЫАН, Мілітарний

Основне:

Масований удар РФ пошкодив залізницю

"Укрзалізниця" попереджає про можливі зміни у русі

Потяги Івано-Франківськ - Черкаси та Черкаси - Київ вже курсують альтернативними маршрутами з затримками

У ніч на 22 жовтня Росія здійсниламасований удар по території України, наслідком якого стало пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури.

Як повідомляє "Укрзалізниця" у своєму Telegram, частина ділянок залишилася без електропостачання, що ускладнило рух поїздів.

Зміни у маршрутах та графіках:

Поїзд №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси, що вже перебуває в дорозі, змушений змінити маршрут у межах Київської області. Очікувана затримка - до 2 годин.

Потяг №793/794 Черкаси - Київ також курсуватиме альтернативним шляхом, із затримкою приблизно на годину.

"Укрзалізниця" попереджає про можливі зміни у русі приміських поїздів. Інформацію обіцяють оновлювати оперативно.

Пасажирам радять

Стежити за оновленнями у застосунку "Укрзалізниці" або на офіційному сайті, аби вчасно дізнатися про зміни у розкладі.

Цей інцидент - ще одне нагадування про вразливість критичної інфраструктури в умовах війни. Українські залізничники працюють над відновленням пошкоджених ділянок, аби якнайшвидше повернути стабільність у пасажирське сполучення.

Що каже експерт щодо відключень світла в Україні - чого очікувати

За останні тижні українська енергетична та газова інфраструктура зазнали пошкоджень через російські атаки. Внаслідок цього по всій Україні запроваджуються екстрені відключення, а в інший час споживачів закликають економити не лише електроенергію, а й газ.

В інтервʼю Главреду експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, за яких умов Україна перейде на жорсткі графіки відключень, які міста будуть найбільш вразливими до відключень та чому Росія змінила тактику ударів по інфраструктурі.

Атака на Україну в ніч на 22 жовтня 2025 року

У ніч на 22 жовтня Україна зазнала масованої атаки ворога. У низці регіонів прогриміли вибухи.

Як писав Главред, російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі. Без електропостачання залишилися майже 2000 осіб. Роботи з ліквідації наслідків почнуться щойно дозволить безпекова ситуація, повідомили в ОВА.

У Києві також прогриміли вибухи. Столична влада розповіла про наслідки атаки на Київ. У трьох районах є руйнування в житлових багатоповерхівках. Загинули двоє людей.

Інші новини щодо обстрілів:

