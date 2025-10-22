Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Через масовану атаку РФ: в УЗ повідомили про затримки та зміни в русі потягів

22 жовтня 2025, 09:59
237
Російська атака пошкодила залізничну інфраструктуру.
обстрел железная дорога
Унаслідок масованого обстрілу постраждала інфраструктура УЗ / Колаж: Главред, фото: УНЫАН, Мілітарний

Основне:

  • Масований удар РФ пошкодив залізницю
  • "Укрзалізниця" попереджає про можливі зміни у русі
  • Потяги Івано-Франківськ - Черкаси та Черкаси - Київ вже курсують альтернативними маршрутами з затримками

У ніч на 22 жовтня Росія здійсниламасований удар по території України, наслідком якого стало пошкодження об'єктів залізничної інфраструктури.

Як повідомляє "Укрзалізниця" у своєму Telegram, частина ділянок залишилася без електропостачання, що ускладнило рух поїздів.

відео дня

Зміни у маршрутах та графіках:

Поїзд №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси, що вже перебуває в дорозі, змушений змінити маршрут у межах Київської області. Очікувана затримка - до 2 годин.

Потяг №793/794 Черкаси - Київ також курсуватиме альтернативним шляхом, із затримкою приблизно на годину.

"Укрзалізниця" попереджає про можливі зміни у русі приміських поїздів. Інформацію обіцяють оновлювати оперативно.

Пасажирам радять

Стежити за оновленнями у застосунку "Укрзалізниці" або на офіційному сайті, аби вчасно дізнатися про зміни у розкладі.

Цей інцидент - ще одне нагадування про вразливість критичної інфраструктури в умовах війни. Українські залізничники працюють над відновленням пошкоджених ділянок, аби якнайшвидше повернути стабільність у пасажирське сполучення.

Що каже експерт щодо відключень світла в Україні - чого очікувати

За останні тижні українська енергетична та газова інфраструктура зазнали пошкоджень через російські атаки. Внаслідок цього по всій Україні запроваджуються екстрені відключення, а в інший час споживачів закликають економити не лише електроенергію, а й газ.

В інтервʼю Главреду експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, за яких умов Україна перейде на жорсткі графіки відключень, які міста будуть найбільш вразливими до відключень та чому Росія змінила тактику ударів по інфраструктурі.

Атака на Україну в ніч на 22 жовтня 2025 року

У ніч на 22 жовтня Україна зазнала масованої атаки ворога. У низці регіонів прогриміли вибухи.

Як писав Главред, російські окупаційні війська завдали дев'ять ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі. Є постраждалі. Без електропостачання залишилися майже 2000 осіб. Роботи з ліквідації наслідків почнуться щойно дозволить безпекова ситуація, повідомили в ОВА.

У Києві також прогриміли вибухи. Столична влада розповіла про наслідки атаки на Київ. У трьох районах є руйнування в житлових багатоповерхівках. Загинули двоє людей.

Інші новини щодо обстрілів:

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні обстріли Укрзалізниця затримки пасажирські поїзди
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    "Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

    "Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

    11:16Україна
    Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФ

    Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФ

    10:52Війна
    "Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжя

    "Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжя

    10:51Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Українці купують кілограмами: в магазинах підскочили ціни на базові продукти

    Українці купують кілограмами: в магазинах підскочили ціни на базові продукти

    Держкомісія "поховала" перспективне газове родовище в Україні: хто винен

    Держкомісія "поховала" перспективне газове родовище в Україні: хто винен

    Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Провернув аферу століття: як одесит "розвів" на астрономічну суму Лувр

    Провернув аферу століття: як одесит "розвів" на астрономічну суму Лувр

    Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

    Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

    Останні новини

    11:16

    "Є поранені діти": Росія вдарила по дитячому садку в Харкові

    11:08

    Останнє попередження: експерт назвав сигнал, який отримав Путін від Трампа

    10:52

    Під удар потрапили 10 регіонів, зруйновано будинки, загинули діти: нові подробиці атаки РФФото

    10:51

    "Врятуватися було неможливо": внаслідок удару по Києву загинуло подружжяФото

    10:44

    Мирний план Трампа щодо України зазнав невдачі, і Путіна це влаштовує - CNN

    Юрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальністьЮрій Корольчук: 20 годин без світла взимку – це обʼєктивна реальність
    10:42

    Могла обійтися у цілий статок: які штрафи платили козаки за лайку

    10:41

    Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

    10:13

    Українська актриса розповіла, як схудла на 45 кгВідео

    10:04

    Росія постраждала від ударів: дрони атакували цілі в глибокому тилу ворога

    Реклама
    09:59

    Через масовану атаку РФ: в УЗ повідомили про затримки та зміни в русі потягів

    09:55

    "100-відсоткове пошкодження мозку": Брітні Спірс розкрила правду про свій стан

    09:38

    "Час настав": Зеленський назвав кількість жертв нічної атаки і звернувся до партнерівФото

    09:33

    "Вона все плаче, плаче": відомий співак розніс Тіну Кароль

    09:16

    Гороскоп на завтра 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

    09:15

    Іво Бобул розкрив деталі спілкування з кумом Кучмою - де зараз експрезидент

    09:12

    РФ вбила немовля і 12-річну дівчинку на Київщині: удар припав на житловий будинокФото

    09:04

    "Виявилася невірна Галкіну": російський шоумен чекає Аллу Пугачову в РФ

    08:56

    П'ять знаків зодіаку, які не вміють брехати: для них правда - священна

    08:50

    В Україні після атаки РФ аварійно вимикають світло: які області у списку

    08:38

    Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

    Реклама
    08:35

    РФ била по газових об'єктах на Полтащині: є "прильоти" в районі МиргородаФото

    08:22

    Трамп знайшов слабке місце ПутінаПогляд

    08:22

    Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    08:11

    РФ повторила свої вимоги щодо миру в приватному повідомленні США - Reuters

    08:08

    Чи поїде Трамп на зустріч із Путіним: президент США зробив заяву

    07:19

    Дрони РФ вдарили по Запоріжжю: у місті - пожежі, тисячі людей без світлаФото

    06:46

    У Києві - вибухи, горять житлові будинки, є жертви: наслідки атаки РФ на столицюФото

    06:10

    Чого чекати від нової зустрічі Трампа і ПутінаПогляд

    05:50

    Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках шеф-кухаря на кухні за 19 сек

    05:00

    Справжні везунчики: чотири знаки зодіаку сьогодні йтимуть в ногу з фортуною

    04:45

    Коли закінчиться війна в Україні - названо чіткі терміни та умовиВідео

    04:36

    Чому не можна прибирати у свято 22 жовтня: суворі прикмети цього дня

    04:14

    Принц Вільям готовий "оголосити війну" Гаррі та Меган - що сталось

    03:53

    Свічка горітиме довго: трюк з картоплею, який врятує під час відключень світла

    03:36

    Вітамін С на підвіконні: як виростити апельсинове дерево у себе вдомаВідео

    02:43

    Три знаки зодіаку можуть витягнути "золотий квиток" до кінця жовтня: хто у списку

    01:30

    Дженніфер Лопес звернулася до магії, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ

    01:21

    Київ під атакою балістичних ракет: у місті пролунали вибухи, працює ППО

    01:04

    "Бути чи не бути" саміту Трампа і Путіна: в Угорщині зробили заяву

    21 жовтня, вівторок
    23:59

    Storm Shadow прорвав оборону РФ: ЗСУ "відмінусували" важливу ланку ВПК Росії

    Реклама
    23:37

    Кріштіану Роналду запалив під хіт Вєрки Сердючки - деталі

    23:05

    Це не дрібниця: експерти розкрили, що не варто ігнорувати під час заміни шини

    22:41

    "Протягом 24-72 годин": українців попередили про загрозу масованого удару

    22:19

    "Офіційне повідомлення": розкрито справжню причину смерті Андрія Diezel Яценка

    22:06

    Пів року накопичували техніку: полковник запасу розкрив наміри ворога на фронті

    21:54

    Забудете про "Оселедець під шубою": цей салат з буряка підкорить з першої ложки

    21:31

    Тепер без тонометра: вчені розкрили нові правила вимірювання артеріального тискуВідео

    20:53

    "Гравці його слухають": хто має більший вплив на "Динамо", ніж Шовковський

    20:38

    "Чоловік ніде не зміг знайти 95-й": у РФ бензинова криза набирає обертів

    20:28

    Помиляються майже всі: де зберігати овочі, щоб вони залишалися свіжими довше

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Рецепти
    СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
    Лайфхаки та хитрощі
    АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
    Культура
    Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
    Синоптик
    Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
    Мода та краса
    Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
    Новини шоу бізнесу
    Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

    © 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти