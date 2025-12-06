'Ворог практично застряг': армія РФ провалила плани з захоплення важливого міста

Ситуація на одному з ключових напрямків залишається напруженою, бо ворог "застряг" у боях.

Як змінилася ситуація на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що сказав військовий:

Міські бої в Покровську тривають

Ворог прагне перерізати логістичні шляхи ЗСУ

Захопити Покровськ зброєю в РФ можливості немає

Окупаційна армія країни-агресорки Росії застрягла у міських боях і не може захопити Покровськ, що у Донецькій області. Про це в етері Еспресо повідомив речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ Сергій Окішев.

За його словами, у місті продовжуються надскладні стрілецькі бої і росіяни намагаються відрізати логістичні шляхи українських військових до двох населених пунктів - Мирнограда і Покровська.

"Ворог практично застряг у міських боях і не може захопити Покровськ зброєю. Зараз основні зусилля ворога спрямовані на те, щоб відрізати наші логістичні шляхи. Своєю чергою Сили оборони працюють над розширенням цих логістичних шляхів. Зокрема, до міст Покровськ та Мирноград", - наголосив військовий.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Як ЗСУ забезпечують логістику в районі Покровська

Окішев зауважив, що попри тиск зі сторони противника, Сили оборони проводять ротацію особового складу у пішому порядку, а також передають боєприпаси, воду і їжу за допомогою великих дронів і НРК.

Чим обернеться для Росії окупація Покровська - думка аналітика

Главред писав, що за словами військово-політичного аналітика, співзасновника громадської ініціативи "Права справа" Дмитра Снєгирьова, окупація російськими військами міста Покровськ на Донеччині стане для ворога "пірровою перемогою" з огляду на значні втрати серед особового складу окупаційних військ.

Самі російські військові вже проводять паралелі з Бахмутом і визнають, що масштаби їхніх втрат не відповідають отриманим результатам. Лише за два останні місяці на Покровському напрямку армія РФ втратила понад 20 тисяч людей — приблизно стільки ж, скільки Вермахт втратив під час окупації Польщі у Другу світову війну.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що продовження утримання позицій у Покровську залежить від того, наскільки довго Сили оборони України триматимуть рубежі в Мирнограді.

Наразі ситуація у Покровську наразі важка, окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Дуже складною, але контрольованою є ситуація і довкола Мирнограда.

Раніше стало відомо, що росіянам поблизу Покровська потрібні тамтешні родовища коксівного вугілля і найбільші в Європі поклади рідкоземельних металів. Зокрема, літій - у районі н.п. Шевченко, коксівне вугілля - поблизу населеного пункту Котлине. На жаль, ці території ми вже втратили.

Про персону: Сергій Окішев Сергій Окішев - речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

