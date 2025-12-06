Чому дівчатам 7 грудня не можна заплітати волосся в косу: яке церковне свято

7 грудня дівчатам не слід заплітати волосся в косу - "сплутається доля".

Яке 7 грудня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 7 грудня

Що не можна робити 7 грудня

Народні прикмети і традиції

У неділю, 7 грудня, віряни святкують день пам'яті святого святителя Амвросія, єпископа Медіолянського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 7 грудня

Амвросій народився в Римі в сім'ї високопоставленого чиновника. Здобув блискучу класичну освіту, вивчав право, риторику, грецьку та латинську літературу. Його кар'єра швидко розвивалася: він став претором у Північній Італії та керував адміністративними справами Медіолана (сучасний Мілан).

Під час гострого конфлікту між аріанами та прихильниками православ'я в Медіолані народ натхненно обрав Амвросія єпископом, хоча він тоді навіть не був охрещений.

Спочатку Амвросій відмовлявся, але зрештою погодився, прийняв хрещення, а вже за тиждень - єпископську хіротонію (374 рік). Це стало поворотом у його житті: він роздав майно бідним, присвятив себе вивченню Писання і пастирській роботі.

Амвросій активно боровся з аріанством - популярною на той час єрессю, що применшувала божественність Христа. Його проповіді та листи стали фундаментом латинської патристики. Амвросій був одним із перших єпископів, які відкрито заявили про пріоритет духовної влади над світською в питаннях віри і моралі. Його знаменитий конфлікт із Феодосійським імператором I став історичним: після різанини в Салоніках Амвросій відмовив йому у Святому Причасті, доки імператор не зробив публічне покаяння.

Амвросій відійшов до Господа в ніч на 4 квітня 397 року.

Що не можна робити 7 грудня

Забороняється важко працювати фізично - цей день має бути спокійним, присвяченим молитві.

Не можна ображати людей, сваритися - сварка цього дня "тримається" весь рік.

Дівчатам не слід заплітати волосся в косу - "сплутається доля".

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

яка погода 7 грудня - така й уся зима;

мороз цього дня до ранньої весни;

пішов сніг - чекайте сніжну зиму;

туман вранці - буде тепла погода вдень;

мінливий вітер - до неспокійної зими;

ворони і галки кружляють біля будинку - чекайте мороз.

У народі 7 грудня носило назву Амвросій Зимовий. Адже саме цього дня традиційно очікували посилення холодів, і народ пов'язував святого з настанням справжньої зими.

Іменини 7 грудня

Які завтра іменини: Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро, Сергій.

Талісманом людини, народженої 7 грудня є цитрин. Камінь уособлює достаток і світлу життєву радість. З давніх часів цитрин шанували як потужний талісман, що оберігає людину від темних думок, тривог і нічних страхів.

