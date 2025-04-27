Чому РФ боїться України в НАТО: єврокомісар назвав справжню причину

Росія боїться, що НАТО захищатиме Україну від наступної російської агресії.

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Росія вимагає "ніякого НАТО" для України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, x.com/KubiliusA

Що сказав Андрюс Кубілюс:

Росія вимагає "ніякого НАТО" для України

"Ні-НАТО" для України полегшує РФ планування наступної агресії

Росія вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО, бо насправді боїться цього. Це ускладнює РФ планування наступної агресії. Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у своєму дописі в Х.

"Росія вимагає "ніякого НАТО" для України. Не тому, що вона боїться антиросійського наступу НАТО з української території", - пояснив він. відео дня

За його словами, Росія боїться, що НАТО захищатиме Україну від наступної російської агресії.

"Ні-НАТО" для України полегшує Росії планування наступної агресії", - констатував Андрюс Кубілюс.

Інфографіка: Главред

Відмова України від вступу до НАТО - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц повідомив, що питання вступу України до НАТО не обговорюється.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від вступу до НАТО, хоч РФ і виступає проти цього. При цьому США не підтримували прагнення України, але й не юридично не відмовляли.

Попри це у ЗМІ нещодавно з'явилася інформація, що Вашингтон очікує від Києва відповіді на пропозиції щодо завершення війни. Зокрема, на відмову від вступу до НАТО та можливе визнання Америкою Криму російським.

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