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Налчаджиоглу розкрив справжню причину мовчання Лорак про війну в Україні

Анна Підгорна
27 квітня 2025, 12:25
383
Перший чоловік Ані Лорак розповів, чому співачка вирішила закрити очі на трагедію в рідній країні.
Мурат Налчаджиоглу, Ані Лорак
Мурат Налчаджиоглу висловився про позицію Ані Лорак / колаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anilorak

Коротко:

  • Ані Лорак залишилася в країні-окупанті під час повномасштабної війни
  • Співачка вдає, що не приймала чиюсь сторону в конфлікті, але своїми діями демонструє підтримку агресора
  • Колишній чоловік зрадниці прокоментував її позицію

Співачка українського походження Ані Лорак ще 2014 року вирішила зайняти позицію "голубки миру", і продовжила вперто слідувати принципу "музика поза політикою" (тобто відмовилася публічно ставати на чийсь бік) під час повномасштабної війни в Україні. Проте артистка залишається жити і працювати в країні-окупанті, спілкується з російськими пропагандистами, платить в рф податки, чим фінансує армію ворога.

Але про ці наслідки своєї "миротворчої місії" в країні-агресорі вона не замислюється. Кароліні Куєк зручно мовчати - згадувати про своє коріння, коли потрібно, а решту часу отримувати гонорари від країни на болотах. На це в інтерв'ю блогеру-пліткарю Богдану Беспалову натякнув перший чоловік Ані Лорак - турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу.

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Чоловік, на відміну від своєї першої дружини, з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну - спершу він допомагав евакуювати людей, потім зайнявся благодійністю. Себе Мурат називає "турецьким бізнесменом з українською душею".

У бесіді з Беспаловим Налчаджиоглу зізнався, що після 24 лютого 2022 року продовжив спілкування з Лорак, але на теми, які стосуються їхньої спільної дитини - 13-річної Софії. Обговорення політики не порушуються.

Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу висловився про позицію Ані Лорак / Скриншот YouTube

"У нас є спільна дитина, тому ми ніколи не обговорюємо політику. Перші два дні (після початку повномасштабної війни - прим. редактора) обговорювали, але з дитиною ніколи не обговорюємо політику. Вона сама все розуміє. Вона (Ані Лорак) мовчить, тому що це завжди дає спокійне життя і сімейне життя", - каже колишній чоловік зрадниці.

При цьому Налчаджиоглу натякнув, що свій вибір Ані Лорак усе ж таки зробила: те, що співачка залишилася в країні-агресорі - фактичне прийняття її сторони - Мурат прокоментував так: "Хтось обирає один напрямок, а інший обирає інший напрямок".

Ані Лорак із донькою Софією
Ані Лорак із донькою Софією / instagram.com/anilorak

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Ані Лорак - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку, який був її інструктором з йоги. Пара була разом із січня 2023 року.

У весільному інтерв'ю, яке відбулося одразу після святкової церемонії, Ісаак Віджраку розкрив подробиці свого особистого життя до шлюбу з артисткою.

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Хто така Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вдруге вийшла заміж.

Хто такий Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

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