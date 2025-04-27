Ціни впадуть на 25%: в Україні різко знижується вартість популярного продукту

В травні ціни можуть знизитися ще на 25% через збільшення пропозиції з приватних господарств.

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Після Великодня ціни на популярний продукт в Україні знизились / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні знизились ціни на нефасовані курячі яйця категорії С1

У великих супермаркетах ціна становить в середньому 5,22 грн за штуку (52,2 грн за десяток)

В травні ціни можуть знизитися ще на 25%

В Україні знизились ціни на нефасовані курячі яйця категорії С1. Великі супермаркети продають їх у середньому по 5,22 грн за штуку (52,2 грн за десяток), що на 1,03 грн/штука (10,3 грн/десяток) дешевше, ніж на початку місяця. Про це свідчить моніторинг OBOZ.UA.

Водночас теперішні ціни нижчі, порівнюючи з цінами перед Великоднем, коли яйця коштували на 0,04 грн/штука (0,4 грн/десяток) більше. Також вартість яєць в Україні наразі на 0,62 грн/штука (6,2 грн/десяток) нижча, ніж було у середині березня.

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Аналітики Ukrainian Agribusiness Club прогнозують, що ціни на яйця в Україні можуть продовжити знижуватись. За їх словами, після великоднього ажіотажу попит на продукт знизиться.

"Уже у травні, після свят, пропозиція яєць на ринку збільшиться за рахунок продукції з господарств населення. Що призведе до зниження цін на прилавках приблизно на 25%", - зазначили аналітики.

Згідно з моніторингом, яйця в українських супермаркетах можна придбати за такими цінами:

Auchan – 5,1 грн/шт. (51 грн/десяток)

– 5,1 грн/шт. (51 грн/десяток) Novus – 4,81 грн/шт. (48,1 грн/десяток)

– 4,81 грн/шт. (48,1 грн/десяток) МегаМаркет – 6,2 грн/шт. (62 грн/десяток)

– 6,2 грн/шт. (62 грн/десяток) ЕКОмаркет – 4,74 грн/шт. (47,4 грн/десяток, акційна ціна)

Загалом, ціна на яйця варіюється від 4,81 до 6,2 грн за штуку в різних мережах.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні найближчими місяцями очікується поступове підвищення цін на хліб на 1,5–1,8% щомісяця. Різких стрибків вартості не передбачається, пояснив Олег Пендзин.

Також у травні очікується незначне зниження цін на овочі — до 7% порівняно з квітнем. Це зумовлено збільшенням пропозиції тепличних овочів, зокрема капусти та моркви. Ціна на картоплю може знизитися до 30 грн/кг (-8%). Зниження цін також торкнеться салатних овочів.

Як повідомляв Главред, ціни на продукти в Україні наразі залишаються мінливими. Провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Наталія Копитець зазначила, що після свят очікується зниження цін на яловичину та свинину до 3%.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу? "Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві. Wikipedia

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