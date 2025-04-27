Що буде з доларом найближчим часом: банкір відповів, чи чекати на круте піке

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара в Україні з 28 квітня по 4 травня
- Скільки коштуватимуть 100 доларів
Впродовж наступного тижня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. З 28 квітня по 4 травня курсові показники міжбанку та готівкового ринку вирівняються, а розбіжність між курсами буде незначною. Таким прогнозом поділився начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.
За його словами, за перші чотири місяці року офіційний курс може знизитися на 1,5–1%.
Він прогнозує, що курс долара з 28 квітня по 4 травня варто очікувати в межах 41,2 - 41,6 гривні за долар на міжбанку і 41,2 - 41,6 гривні за долар на готівковому ринку.
Отже, до 4 травня за 100 доларів в Україні доведеться заплатити близько 4120–4160 гривень, а сума в 1000 доларів обійдеться в межах 41 200–41 600 гривень.
Курс валют в Україні - останні новини
Як писав Главред, на понеділок, 28 квітня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,75 грн/дол., що на 7 копійки більше, ніж 26 квітня. Таким чином, гривня незначно впала щодо американської валюти. А офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 47,38 грн/євро, що на 3 копійки менше, ніж напередодні.
Нещодавно кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський розповів, що у травні гривня може сильно впасти щодо долара та євро. За його прогнозом, у травні курс долара коливатиметься на рівні 41,2-42,5 грн, а європейська валюта коштуватиме 46,0-49,0 грн за євро.
Тим часом аналітик Олексій Козирєв вважає, що Нацбанк не допустить ніяк особливого просідання курсу долара в Україні. Однак і говорити про сильне довгострокове зміцнення гривні до долара, виходячи з курсу долара в 45 гривень, не доводиться.
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Хто такий Тарас Лєсовий?
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
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