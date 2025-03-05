Коли Чистий четвер у 2025 році в Україні: звичаї, дата свята

Щороку християни східного і західного обрядів відзначають Великдень. Святу передує Страсна седмиця, на яку припадає Чистий четвер.

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Коли Чистий четвер у 2025 році в Україні / Фото: Вікіпедія

Коротко:

Що це за свято Чистий четвер: його історія

Що прийнято робити в Чистий четвер: традиції

Що не можна робити в Чистий четвер

Щороку християни двох обрядів святкують Великдень. Перед цією подією йде Страсний тиждень, у рамках якого особливе значення має Чистий четвер. Існує переконання, що цього дня вода набуває цілющої сили. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

У 2025 році Великдень припадає на 20 квітня і буде збігатися для християн обох обрядів. Православні дотримуються юліанського календаря, тоді як католики керуються григоріанським.

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Страсний тиждень також розпочнеться одночасно - 14 квітня, а Чистий четвер припаде на 17 квітня.

Що це за свято Чистий четвер: його історія

Чистий четвер - це важливий день Страсного тижня, що передує Великодню. Він нагадує про події, що відбулися під час Таємної вечері Ісуса Христа з апостолами. Саме цього дня, згідно з Євангелієм, Христос встановив таїнство Євхаристії (Причастя), омив ноги своїм учням на знак смирення і любові та передбачив свою зраду.

Чистий четвер має коріння в біблійних подіях, описаних у Новому Завіті. Увечері Ісус зібрав апостолів на Таємну вечерю, де розділив хліб і вино, сказавши: "Це - Тіло Моє", "Це - Кров Моя", закликавши учнів здійснювати це в Його пам'ять. Так було започатковано християнське Таїнство Причастя.

Перед вечерею Христос умив ноги своїм учням, показавши приклад смирення і служіння ближнім. Це стало символом очищення не тільки тіла, а й душі.

Що прийнято робити в Чистий четвер: традиції

З Чистим четвергом пов'язані численні народні та релігійні звичаї:

Очищення водою. Вважається, що цього дня вода набуває особливих цілющих властивостей. Люди зранку намагалися скупатися або хоча б умитися, щоб змити гріхи та хвороби. Купатися радять стоячи. Краще, щоб вода була холодною. А коли вода стікатиме необхідно уявити, що це ллється не просто вода, а чисте яскраве біле світло, що змиває негатив і очищає душу.

Прибирання будинку. У Чистий четвер прийнято наводити лад у будинках, що символізує внутрішнє очищення.

Випікання пасок. Саме цього дня традиційно готують паски та інші великодні страви.

Церковні богослужіння. У храмах відбувається літургія, під час якої віряни можуть приступити до сповіді та причастя. Увечері відправляється служба, що включає читання 12 Євангелій про Страсті Христові.

Чистий четвер нагадує про важливість духовного очищення, смирення, любові до ближнього і готовності служити іншим. Він є підготовкою до головної події Воскресіння Христового, що символізує перемогу життя над смертю.

Що не можна робити в Чистий четвер

Чистий четвер - це особливий день Страсного тижня, пов'язаний з очищенням душі й тіла, тому існує низка заборон і рекомендацій, яких дотримуються віряни.

1. Не можна сваритися, лихословити й ображати інших

Цей день - символ духовного очищення, тому важливо уникати конфліктів, негативних думок і слів. Вважається, що сварки в Чистий четвер можуть затягнутися на весь рік.

2. Не можна лінуватися і байдикувати

За традицією, у Чистий четвер слід прибирати дім, прати речі, готувати паску і крашанки. Вважається, що лінь цього дня може принести негаразди.

3 Не можна залишати бруд у домі

Чистота в домі символізує духовне очищення. Тому намагалися навести лад у всіх куточках, викинути непотрібні речі та змити весь пил і бруд.

4. Не можна позичати гроші або віддавати що-небудь із дому

Вважається, що якщо в Чистий четвер позичити гроші або якусь річ, то можна віддати разом із ними свої статки й удачу.

5. Не можна працювати після заходу сонця

Увечері віряни відвідують богослужіння, тож після заходу сонця слід припинити господарські справи й зосередитися на молитві та спокої.

6. Не можна стригтися та робити манікюр

Існує повір'я, що цього дня не варто стригти волосся чи нігті, оскільки це може обрізати удачу та здоров'я.

7. Не можна залишати їжу неприготовленою

У Чистий четвер традиційно печуть паски та фарбують яйця, а також готують інші великодні страви. Вважається, що їжу краще приготувати заздалегідь, щоб не працювати у Велику п'ятницю.

Чистий четвер - це не просто день прибирання, а час для очищення душі через добрі справи, молитви та спокою. Важливо уникати негативу, гніву та образи, налаштуватися на світлі думки та підготуватися до Великодня.

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