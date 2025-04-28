Дочекалася свого зоряного часу: Бред Пітт освідчився Інес Де Рамон

Схоже, Пітт подолав свої страхи, та готовий повести 32-річну кохану під вінець.

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Бред Пітт зараз - актор покликав заміж Інес Де Рамон / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У грудні 2024 року Бред Пітт розлучився зі своєю другою дружиною - Анджеліною Джолі

Через те, що він одразу не взяв за дружину свою нинішню подругу Інес Де Рамон, з'явилися чутки про те, що актор абсолютно не готовий до нового шлюбу

Тепер повідомляється, що заручини між Піттом і Де Рамон все ж відбулися

Днями в ЗМІ з'явилася новина про те, що 61-річний Бред Пітт намагається всіляко уникнути шлюбу з його 32-річною подругою Інес Де Рамон. Їхні стосунки зав'язалися в грудні 2022 року, коли актор все ще був офіційно одружений і перебував у процесі восьмирічного розлучення з Анджеліною Джолі. Здавалося, що лише судові позови і фактичний статус одруженого чоловіка зупиняв Пітта від шлюбу з Де Рамон.

Однак, коли наприкінці грудня 2024 року Бред отримав довгоочікувану свободу, Інес свою пропозицію руки та серця не отримала - начебто актор настільки виснажений розлученням та пригнічений через те, що його діти відмовились від нього, що боїться змінювати щось у стосунках з молодою коханою. Мовляв, у них і так усе чудово, до чого ці шлюбні умовності?

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Уся ця історія, яку активно підхопили ЗМІ, була, ймовірно, обманним маневром, щоб відволікти пресу і шанувальників голлівудської зірки від іншої події. Видання Radar Online повідомляє, з посиланням на власні джерела, що Бред Пітт все ж дослухався до порад близького оточення, і таки став перед Інес Де Рамон на одне коліно. Це сталося перед тим, як актор вирушив у відрядження до Нової Зеландії - на зйомки нового фільму.

Джерело також зазначає, що Пітт високо цінує свою наречену за те, що вона не належить до кіноіндустрії, і з морально-етичного погляду в їхніх стосунках немає конкуренції за популярність.

Варто зазначити, що ані "відмову" Бреда Пітта від одруження, ані його заручини сам актор і його представники поки що не коментували.

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Хто такий Бред Пітт? Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

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