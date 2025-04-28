Дочекалася свого зоряного часу: Бред Пітт освідчився Інес Де Рамон

Коротко:
- У грудні 2024 року Бред Пітт розлучився зі своєю другою дружиною - Анджеліною Джолі
- Через те, що він одразу не взяв за дружину свою нинішню подругу Інес Де Рамон, з'явилися чутки про те, що актор абсолютно не готовий до нового шлюбу
- Тепер повідомляється, що заручини між Піттом і Де Рамон все ж відбулися
Днями в ЗМІ з'явилася новина про те, що 61-річний Бред Пітт намагається всіляко уникнути шлюбу з його 32-річною подругою Інес Де Рамон. Їхні стосунки зав'язалися в грудні 2022 року, коли актор все ще був офіційно одружений і перебував у процесі восьмирічного розлучення з Анджеліною Джолі. Здавалося, що лише судові позови і фактичний статус одруженого чоловіка зупиняв Пітта від шлюбу з Де Рамон.
Однак, коли наприкінці грудня 2024 року Бред отримав довгоочікувану свободу, Інес свою пропозицію руки та серця не отримала - начебто актор настільки виснажений розлученням та пригнічений через те, що його діти відмовились від нього, що боїться змінювати щось у стосунках з молодою коханою. Мовляв, у них і так усе чудово, до чого ці шлюбні умовності?
Уся ця історія, яку активно підхопили ЗМІ, була, ймовірно, обманним маневром, щоб відволікти пресу і шанувальників голлівудської зірки від іншої події. Видання Radar Online повідомляє, з посиланням на власні джерела, що Бред Пітт все ж дослухався до порад близького оточення, і таки став перед Інес Де Рамон на одне коліно. Це сталося перед тим, як актор вирушив у відрядження до Нової Зеландії - на зйомки нового фільму.
Джерело також зазначає, що Пітт високо цінує свою наречену за те, що вона не належить до кіноіндустрії, і з морально-етичного погляду в їхніх стосунках немає конкуренції за популярність.
Варто зазначити, що ані "відмову" Бреда Пітта від одруження, ані його заручини сам актор і його представники поки що не коментували.
Brad Pitt reportedly proposes to Ines de Ramon, wedding planned for late summer#BradPitt#InesDeRamon#Wedding#Hollywoodhttps://t.co/cTfuxjLne4pic.twitter.com/TaGB4DgVXY- Masala! (@masalauae) 24 квітня 2025 року .
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Хто такий Бред Пітт?
Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".
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