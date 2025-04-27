Дипломатичний вояж Зеленського: WP оцінив зустріч із Трампом у Ватикані

Білий дім намагається якнайшвидше виконати передвиборчу обіцянку Трампа про якнайшвидше припинення війни.

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WP оцінив зустріч із Трампом у Ватикані / Колаж: Главред, фото: ОП

Що написано в статті WP:

Обстановка у Ватикані контрастувала з хаосом на зустрічі в лютому в США

РФ не готова погодитися на повне перемир'я напередодні переговорів

Президент України Володимир Зеленський використав зустріч із Дональдом Трампом на похоронах Папи Римського Франциска, щоб почати дипломатичну кампанію з метою перешкодити наміру США припинити війну на вигідних для Кремля умовах, пише The Washington Post.

Видання нагадує, що розмова Трампа і Зеленського у Ватикані в суботу стала їхньою першою особистою зустріччю після лютневої перепалки в Овальному кабінеті, і після цієї розмови Трамп пригрозив новими санкціями проти Росії.

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"Інтимна обстановка у Ватикані різко контрастувала з хаосом на зустрічі в Овальному кабінеті, на якій Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс лаяли Зеленського перед журналістами", - зазначає WP.

Білий дім намагається якнайшвидше виконати передвиборчу обіцянку Трампа про якнайшвидше припинення війни, але досі не зміг домогтися прогресу. Цього місяця США представили "остаточну пропозицію": Вашингтон визнає незаконну анексію Росією Криму і визнає інші територіальні завоювання, а також послабить санкції, якщо припиняться бойові дії.

Ця проросійська пропозиція приголомшила Україну та її європейських союзників, зазначається в статті. Європейські лідери підготували текст, спрямований проти пропозиції США, в якому були враховані деякі з основних проблем України. Однак поки неясно, чи готовий Вашингтон розглянути новий текст.

Водночас у Росії, яка зберігає військову перевагу на лінії фронту, мало причин припиняти бойові дії, зазначає WP.

Також незрозуміло, який документ або ультиматум спецпредставник Трампа Стів Віткофф міг представити Путіну в п'ятницю. При цьому в суботу прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін "готовий відновити переговори без будь-яких попередніх умов".

"Ця заява, мабуть, свідчить про те, що Росія все ще не готова погодитися на повне перемир'я напередодні переговорів. З такого глухого кута буде важко вийти", - зазначає видання.

Переговори про припинення вогню - останні новини

Як писав Главред, раніше повідомлялося, на який мирний план згодні Лондон і Париж. The Wall Street Journal дізналися деталі угоди, яка влаштувала б Францію і Велику Британію.

Раніше Зеленський розкрив деталі "історичної" зустрічі з Трампом. Лідери обговорили повне і безумовне припинення вогню, а також "надійний і тривалий мир".

Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву - він підкреслив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості про мир. Значну кількість "ключових пунктів" угоди вже було погоджено, зазначив президент США.

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