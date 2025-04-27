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Дипломатичний вояж Зеленського: WP оцінив зустріч із Трампом у Ватикані

Віталій Кірсанов
27 квітня 2025, 12:07
313
Білий дім намагається якнайшвидше виконати передвиборчу обіцянку Трампа про якнайшвидше припинення війни.
WP оцінив зустріч із Трампом у Ватикані
WP оцінив зустріч із Трампом у Ватикані / Колаж: Главред, фото: ОП

Що написано в статті WP:

  • Обстановка у Ватикані контрастувала з хаосом на зустрічі в лютому в США
  • РФ не готова погодитися на повне перемир'я напередодні переговорів

Президент України Володимир Зеленський використав зустріч із Дональдом Трампом на похоронах Папи Римського Франциска, щоб почати дипломатичну кампанію з метою перешкодити наміру США припинити війну на вигідних для Кремля умовах, пише The Washington Post.

Видання нагадує, що розмова Трампа і Зеленського у Ватикані в суботу стала їхньою першою особистою зустріччю після лютневої перепалки в Овальному кабінеті, і після цієї розмови Трамп пригрозив новими санкціями проти Росії.

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"Інтимна обстановка у Ватикані різко контрастувала з хаосом на зустрічі в Овальному кабінеті, на якій Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс лаяли Зеленського перед журналістами", - зазначає WP.

Білий дім намагається якнайшвидше виконати передвиборчу обіцянку Трампа про якнайшвидше припинення війни, але досі не зміг домогтися прогресу. Цього місяця США представили "остаточну пропозицію": Вашингтон визнає незаконну анексію Росією Криму і визнає інші територіальні завоювання, а також послабить санкції, якщо припиняться бойові дії.

Ця проросійська пропозиція приголомшила Україну та її європейських союзників, зазначається в статті. Європейські лідери підготували текст, спрямований проти пропозиції США, в якому були враховані деякі з основних проблем України. Однак поки неясно, чи готовий Вашингтон розглянути новий текст.

Водночас у Росії, яка зберігає військову перевагу на лінії фронту, мало причин припиняти бойові дії, зазначає WP.

Також незрозуміло, який документ або ультиматум спецпредставник Трампа Стів Віткофф міг представити Путіну в п'ятницю. При цьому в суботу прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін "готовий відновити переговори без будь-яких попередніх умов".

"Ця заява, мабуть, свідчить про те, що Росія все ще не готова погодитися на повне перемир'я напередодні переговорів. З такого глухого кута буде важко вийти", - зазначає видання.

Переговори про припинення вогню - останні новини

Як писав Главред, раніше повідомлялося, на який мирний план згодні Лондон і Париж. The Wall Street Journal дізналися деталі угоди, яка влаштувала б Францію і Велику Британію.

Раніше Зеленський розкрив деталі "історичної" зустрічі з Трампом. Лідери обговорили повне і безумовне припинення вогню, а також "надійний і тривалий мир".

Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву - він підкреслив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості про мир. Значну кількість "ключових пунктів" угоди вже було погоджено, зазначив президент США.

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Що таке The Washington Post?

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

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