Пєсков прокоментував нові заяви Трампа про Крим: що сказали у Кремлі

У Кремлі заявили, що переговори щодо врегулювання війни в Україні не повинні вестися в публічному форматі.

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У Кремлі побачили "збіги" з позицією США щодо війни / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Коротко:

Пєсков прокоментував заяву Трампа про те, що нібито Крим залишиться російським

У РФ заявили, що бачення Трампа щодо врегулювання війни збігається з "їхньою позицією"

Після слів американського лідера Дональда Трампа про те, що Крим нібито залишиться з Росією, у Кремлі раптово помітили, що їхня позиція щодо завершення війни начебто збігається з баченням США. Відповідну заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Речника російського злочинця попросили прокоментувати заяву Трампа про те, що нібито Крим у рамках мирної угоди між РФ та Україною залишиться російським.

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"Робота продовжується. Зараз попередньо говорити про якісь умови зарано", - сказав він.

Водночас Пєсков заявив, що поки не може коментувати переговори щодо врегулювання війни в Україні. У Путіна не вважають, що ця робота має вестися в публічному форматі.

Російський пропагандист також процитував заяву Трампа про те, що в розв'язанні війни нібито винен Київ, а причиною стало те, що Україна стала говорити про вступ до НАТО. У зверненні до речника Кремля російський журналіст зазначив, що ці слова багато в чому збігаються з позицією Москви.

Пєсков відповів, що нібито "є багато елементів" у розумінні Трампа щодо війни, "які збігаються з нашою позицією".

Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Питання окупованих територій - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп вважає, що Крим визнають російським у рамках мирної угоди між РФ та Україною. За його словами, президент Володимир Зеленський це розуміє.

Раніше в The Times повідомили, що Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України. У плані Трампа передбачається збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

Нещодавно Зеленський відповів Трампу чи визнає Україна окуповані території російськими. Президент Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично тимчасово окуповані території російськими, зокрема, це стосується Криму.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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