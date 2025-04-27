Пєсков прокоментував нові заяви Трампа про Крим: що сказали у Кремлі

Коротко:
- Пєсков прокоментував заяву Трампа про те, що нібито Крим залишиться російським
- У РФ заявили, що бачення Трампа щодо врегулювання війни збігається з "їхньою позицією"
Після слів американського лідера Дональда Трампа про те, що Крим нібито залишиться з Росією, у Кремлі раптово помітили, що їхня позиція щодо завершення війни начебто збігається з баченням США. Відповідну заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
Речника російського злочинця попросили прокоментувати заяву Трампа про те, що нібито Крим у рамках мирної угоди між РФ та Україною залишиться російським.
"Робота продовжується. Зараз попередньо говорити про якісь умови зарано", - сказав він.
Водночас Пєсков заявив, що поки не може коментувати переговори щодо врегулювання війни в Україні. У Путіна не вважають, що ця робота має вестися в публічному форматі.
Російський пропагандист також процитував заяву Трампа про те, що в розв'язанні війни нібито винен Київ, а причиною стало те, що Україна стала говорити про вступ до НАТО. У зверненні до речника Кремля російський журналіст зазначив, що ці слова багато в чому збігаються з позицією Москви.
Пєсков відповів, що нібито "є багато елементів" у розумінні Трампа щодо війни, "які збігаються з нашою позицією".
Питання окупованих територій - новини за темою
Як писав Главред, президент США Дональд Трамп вважає, що Крим визнають російським у рамках мирної угоди між РФ та Україною. За його словами, президент Володимир Зеленський це розуміє.
Раніше в The Times повідомили, що Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України. У плані Трампа передбачається збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".
Нещодавно Зеленський відповів Трампу чи визнає Україна окуповані території російськими. Президент Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично тимчасово окуповані території російськими, зокрема, це стосується Криму.
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Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
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