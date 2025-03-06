Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити в останні дні посту

Ви дізнаєтеся:
- Що таке Страсна п'ятниця
- Заборони на Страсну п'ятницю - що не можна робити
- Що можна робити у Страсну п'ятницю
Страсна п'ятниця - це остання перед Великоднем п'ятниця, яка у християн вважається скорботною датою. Цього дня християни оплакують страту Ісуса на хресті та готуються до майбутнього великого торжества. З цією датою пов'язано чимало заборон. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і заборонено робити цього дня.
Коли Страсна п'ятниця-2025
Щоб визначити, коли Страсна п'ятниця, потрібно знати дату Великодня. Великдень 2025 року і в католиків, і в православних настане 20 квітня. А це означає, що Страсною буде найближча п'ятниця - 18 квітня.
Що таке Страсна п'ятниця
Страсна п'ятниця, як і весь останній тиждень Великого посту, - час скорботи і суворих обмежень, оскільки в цей час віряни згадують останні дні земного життя Ісуса Христа.
Сама назва цього дня відсилає до хресних мук Месії, адже в перекладі з церковнослов'янської мови слово "страсті" означає "страждання". Страсна п'ятниця присвячена страті Христа. Ось чому цей день вважається скорботним.
Згідно з Біблією, після Таємної вечері Ісуса затримали і звинуватили в богохульстві та загрозі владі. Хоча Понтій Пілат після допитів не побачив його провини, але на вимогу натовпу наказав стратити Христа. Божого Сина розіп'яли на хресті, і в момент його смерті вибухнув землетрус.
У Страсну п'ятницю віряни згадують загибель Ісуса і моляться Плащаниці. У храмах проводиться спеціальна служба, присвячена розп'яттю Христа.
Заборони на Страсну п'ятницю - що не можна робити
У православ'ї цей день вважається трагічним, тому віряни намагаються провести його якомога скромніше. Протягом дня дотримуються особливо суворого посту або за можливості взагалі відмовляються від їжі. Також православні утримуються від веселощів і гучних занять.
Поширеним є питання, чи можна працювати у Страсну п'ятницю. Цього дня під забороною важка фізична праця, прибирання, ремонт, рукоділля, робота на городі та в саду. Усі справи варто завершити напередодні в Чистий четвер.
Також не можна в це свято сваритися, лаятися матом, бажати зла іншим людям, вживати алкоголь.
Що можна робити у Страсну п'ятницю
Багато вірян задаються питанням, чи можна мити голову в Страсну п'ятницю або стригтися. Догляд за тілом у цей день дозволений, адже особиста гігієна не може бути гріхом.
Також позитивною є відповідь на запитання, чи можна пекти паски у Страсну п'ятницю. У це свято дозволяється фарбувати яйця та готувати страви до великоднього столу. Але не варто їх куштувати, якщо це порушує піст.
Найкращий спосіб провести Страсну п'ятницю - відвідати богослужіння або побути разом із рідними.
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