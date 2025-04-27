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РФ готова знайти "баланс інтересів": Лавров видав заяву про поступки щодо України

Руслана Заклінська
27 квітня 2025, 19:29
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Лавров відкидає можливість повернення Запорізької АЕС Україні.
РФ готова знайти 'баланс інтересів': Лавров видав заяву про поступки щодо України
Лавров заявив про готовність РФ до поступок / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Енергоатом

Що сказав Лавров:

  • Москва нібито готова шукати "баланс інтересів" під час переговорів
  • Запорізька АЕС залишається під контролем Росії
  • Росія не обговорюватиме питання Криму

Росія нібито готова шукати "баланс інтересів" під час переговорів. Проте Запорізьку АЕС Москва не збирається повертати України. Таку заяву зробив глава МЗС РФ Сергій Лавров, якого цитує російський ТАСС.

Лавров спростував припущення, що Росія не готова до будь-яких поступок. Замість цього він підкреслив, що Москва готова шукати "баланс інтересів" у цьому питанні, але "ми не обговорюємо те, що є предметом переговорів".

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"Москва готова шукати баланс інтересів і у питанні України, і у темі стратегічних відносин із США", - заявив міністр закордонних справ країни-агресорки.

Особливу увагу Лавров звернув на питання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка наразі знаходиться під окупацією Росії. Він заявив, що Росія не має наміру передавати станцію Україні чи під керівництво США.

За його словами, якщо буде необхідно, то РФ пояснить США, що "управління Запорізькою АЕС здійснює російська державна корпорація "Росатом", під наглядом персоналу МАГАТЕ", який нібито постійно присутній на майданчику та здійснює моніторинг.

"АЕС у надійних руках. Не думаю, що можливі зміни", - сказав Лавров.

Також він сказав, що президент США Дональд Трамп нібито "все розуміє щодо Криму". Лавров стверджує, що Трамп "знає", що Росія не буде вести перемовини щодо анексованого півострова.

Дивіться відео із цинічною заявою Лаврова:

РФ готова знайти 'баланс інтересів': Лавров видав заяву про поступки щодо України
Заява Лаврова / Фото: скріншот

Поступки для завершення війни - що відомо

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що США намагаються переконати Україну відмовитись від частини територій в обмін на майбутні гарантії безпеки. Водночас у Білому домі попереджають, що боротьба за повернення всіх окупованих територій, включно з Кримом, може призвести до Третьої світової війни.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон чинить великий тиск на Росію і що територіальні поступки з боку Кремля могли б включати відмову від захоплення всієї України. Він зазначив, що повернення Криму буде дуже важким і припустив, що Україна може втратити частину території в обмін на мир.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що не визнаватиме Крим російським, адже це суперечить конституції України.

Як повідомляв Главред, 25 квітня спецпредставник США Стів Віткофф провів тригодинні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, обговорюючи війну в Україні. Це вже четверта поїздка Віткоффа до Росії для переговорів. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, зустріч сприяла зближенню позицій США та Росії з ряду глобальних питань, зокрема щодо можливості відновлення прямих переговорів між Росією та Україною.

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Хто такий Сергій Лавров?

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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війна в Україні Запорізька АЕС Сергій Лавров війна Росії та України
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