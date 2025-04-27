Мальта продавала паспорти росіянам під санкціями - FT

Мальта є останньою країною ЄС, яка продає громадянство, що викликає обурення Єврокомісії.

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Мальта продавала паспорти росіянам під санкціями / колаж: Главред, фото: mirabelloconsultancy.com, ua.depositphotos.com

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Особи, які купують мальтійські паспорти, стають громадянами ЄС

Хто став власником мальтійських паспортів

Близько семи російських бізнесменів і чиновників, які перебувають під санкціями ЄС, США та України, отримали паспорти Мальти за схемою "золотої візи", яка дає змогу обходити заборону на в'їзд. Про це повідомляє Financial Times.

Власники цих паспортів входять до великої групи з 16 осіб, які успішно оплатили мальтійське громадянство, незважаючи на те, що були політично відомими особами, або тими, хто пізніше потрапив до санкційних списків чи були засуджені за злочини.

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Російський бізнесмен Альберт Авдолян, який перебуває під санкціями ЄС через війну Росії проти України, з 2015 року може частково обходити заборону на поїздки завдяки мальтійському паспорту, який він придбав у рамках "золотої" візової програми. Уже цього тижня Європейський суд має винести рішення щодо майбутнього цієї схеми.

Мальта є останньою країною ЄС, яка продає громадянство, що викликає обурення Європейської комісії. Вона подала позов до Суду ЄС, вимагаючи припинити програму. Єврокомісія наголосила, що такі схеми "підривають саму суть і цілісність громадянства ЄС".

"Для декого це страховка, для інших - стратегія виходу... ці схеми дуже проблематичні з кількох причин. Це відкриває двері ЄС, а не тільки Мальти", - сказала Ека Ростомашвілі з Transparency International.

Особи, які купують мальтійські паспорти, стають громадянами ЄС із правом проживання всередині блоку. Вони можуть легко відкривати банківські рахунки та бізнеси ЄС, а також подорожувати до багатьох інших країн без візи.

Серед інших власників мальтійських паспортів:

Євгенія Бернова, яку США звинуватили в незаконному експорті обладнання подвійного призначення для російських кінцевих користувачів через компанію на Мальті. Вона стверджує, що набула громадянства законно і мала справжні зв'язки з Мальтою.

Павло Мельников, російський мільйонер, засуджений у Фінляндії за податкові злочини. Його мальтійське громадянство було анульовано, але він оскаржує це рішення.

Семен Куксов, засуджений у Великій Британії за відмивання грошей. Також мальтійські паспорти отримали троє членів саудівської королівської сім'ї. Обвинувальних висновків проти них не висували.

Програма Мальти вимагає від заявників одноразової інвестиції щонайменше €600 тисяч, оренди або купівлі житла, благодійного внеску в €10 тисяч і проживання в країні щонайменше рік (або три роки для менших інвестицій).

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