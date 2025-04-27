"У мене немає бажання": Злата Огнєвіч зізналася, чому відмовилася від материнства

Огнєвіч розкрила деталі своєї позиції.

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Злата Огнєвіч діти - співачка зізналася, що не готова заводити потомство / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Коротко:

Злата Огнєвіч зізналася, що не хоче народжувати дітей

Зірка мотивувала свою позицію

Українська співачка Злата Огнєвіч ніколи не була одруженою і дітей не має. Вона насолоджується своєю свободою, хоч нещодавно й інтригувала прихильників коханням, яке оселилося в її серці.

В інтерв'ю для програми "Ближче до зірок" 39-річна артистка зізналася: відсутність дітей - не випадковість. Наразі це - її усвідомлений вибір; Огнєвіч позиціонує себе, як чайлдфрі.

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"Зараз у мене немає бажання народити свою дитину. Я відношу себе до чайлдфрі. Ну, це мій вибір. Моє тіло, моє життя. І ніякі рамки суспільства мені точно не нав’яжуть, той спосіб життя, яким я не хочу жити. З усією повагою до матерів. Це величезна праця. І я не впевнена, що я до цього готова", - поділилася Злата.

Злата Огнєвіч діти - співачка зізналася, що не готова заводити потомство / Скриншот YouTube

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Хто така Злата Огнєвіч? Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

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