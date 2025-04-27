Батько ексучасниці гурту Віа Гра загинув на війні

Ксенія Попова розповіла про трагічну для її родини подію.

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Ксенія Попова повідомила про загибель батька на фронті / колаж: Главред, фото: instagram.com/xseniyapopova

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Батько Ксенії Попової загинув на фронті

Артистка розповіла, що покійний воював за Україну три роки

Українська співачка Ксенія Попова, яка була учасницею фінального складу гурту Віа Гра до призупинення діяльності колективу (з жовтня 2020 року до лютого 2022 року), у соціальних мережах повідомила про особисту трагедію - на війні загинув її батько.

Раніше артистка не згадувала про те, що її тато вирушив захищати нашу країну від окупанта. Тепер стало відомо, що батько Попової воював три роки, і загинув на фронті. Обставини смерті Ксенія розкривати не стала.

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"Сьогодні я дізналась, що мій батько загинув на війні. Усі три роки він захищав нашу країну... Поки не можу виходити на зв'язок", - написала Ксенія Попова, і опублікувала чорно-біле фото з батьком.

Ксенія Попова повідомила про загибель батька на фронті / instagram.com/xseniyapopova

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