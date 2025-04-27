Що Трамп сказав Макрону і Зеленському у Римі: в ЗМІ розшифрували кілька фраз

Читачка по губах розкрила зміст розмови Трампа та Макрона на похороні Папи.

https://glavred.net/politics/chto-tramp-skazal-makronu-i-zelenskomu-v-rime-v-smi-rasshifrovali-neskolko-fraz-10659662.html Посилання скопійоване

Що сказав Трамп Макрону перед зустріччю із Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

Перед зустріччю із Зеленським Трамп відвів Макрона для приватної розмови

Трамп попросив Макрона вийти

Зеленський кивнув на знак згоди

Перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Зеленського у базиліці Святого Петра у Ватикані, разом із ними перебували президент Франції Еммануель Макрон та британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Перед тим, як Трамп поговорив із Зеленським, він обмінявся кількома фразами з Макроном. Про це пише The Sun.

Зустріч Трампа та Зеленського, що відбулася в базиліці Святого Петра, була першою після сварки в Білому домі. У цей час для прощання з Папою Францископ прибули високопоставлені політики, серед яких президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

відео дня

На фотографіях із зустрічі видно, як Макрон обіймає Зеленського, після чого Трамп відводить французького президента в сторону для приватної розмови. Професійна читачка по губах Нікола Гіклінг, яка аналізувала цю взаємодію, зазначила, що Трамп спершу простягнув руки до Макрона і Зеленського, після чого сказав французькому президенту кілька слів.

"Ти не маєш права тут бути, зроби мені послугу, ти не повинен бути тут", - сказав Трамп Макрону, за словами Гіклінг.

Далі, як зазначила Гіклінг, Зеленський "кивнув на знак згоди". У той момент, коли між лідерами відбувалася ця коротка розмова, одна з осіб, ймовірно, представник духовенства, який стояв поруч, відвернув голову, що може свідчити про занепокоєність через те, що він почув під час цієї приватної бесіди.

Також читачка по губах звернула увагу на реакцію самого Зеленського на зустрічі з Трампом. На відео, яке було знято під час цієї розмови, український президент, ймовірно, сказав: "Я хотів би, щоб ви зробили це, але не таким чином". Трамп відповів: "Це дуже цікава стратегія. Можете бути певні".

Зустріч Трампа з Зеленським у Римі - головне

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на похороні Папи Франциска.

Зеленський описав свою зустріч з Трампом як "хорошу" і висловив надію, що вона може стати історичною, якщо будуть досягнуті важливі результати для двосторонніх відносин та міжнародної стабільності.

У свою чергу, в Білому домі оцінили зустріч як "дуже продуктивну". За інформацією Офісу президента України, самі переговори тривали лише 15 хвилин, але їхній зміст має важливе значення для подальших кроків у співпраці між двома країнами.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп наполягав на проведенні особистих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським під час похорону Папи Франциска у Ватикані. Як повідомив радник Трампа з національної безпеки Майк Волц, Трамп був налаштований обговорити можливості для мирної угоди та завершення війни в Україні.

Читайте також:

The Sun The Sun.co.uk - це онлайн-видання найбільшої британської газети і члена британського регулятора преси IPSO. The Sun прагне до найвищих стандартів точності у своїх репортажах і продовжує інвестувати в оригінальну журналістику в друкованих виданнях і в Інтернеті, йдеться на сайті видання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред