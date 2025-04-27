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Команда Трампа планує провести переговори з КНДР - Axios

Віталій Кірсанов
27 квітня 2025, 19:33
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Члени адміністрації Дональда Трампа проводять "початкове планування".
Команда Трампа планує провести переговори з КНДР
Команда Трампа планує провести переговори з КНДР / колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, armyrecognition.com

Коротко:

  • У США розробляють сценарії для зустрічі Трампа і Кіма
  • КНДР поглибила співпрацю з Росією

Адміністрація американського президента Дональда Трампа неофіційно проводить обговорення із зовнішніми експертами, щоб, імовірно, відновити діалог із КНДР. Про це повідомив американський топпосадовець і ще три джерела, знайомі з цими дискусіями, для видання Axios.

"Ми скликаємо агентства, щоб зрозуміти, де сьогодні перебувають північні корейці. За останні чотири роки багато чого змінилося. Ми оцінюємо, діагностуємо і говоримо про потенційні шляхи, зокрема про взаємодію", - зазначив чиновник.

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Водночас старший науковий співробітник Інституту Брукінгса Ендрю Йо прокоментував таку інформацію.

"Обговорення за зачиненими дверима за участю експертів аналітичних центрів, нинішніх і колишніх американських чиновників свідчать про те, що адміністрація Трампа розробляє різні сценарії для наступної зустрічі Трампа і Кіма", - сказав він.

За його словами, "багато позитивних заяв" Трампа про Кіма свідчать про те, що президент США зацікавлений у цьому питанні.

Зі свого боку колишній американський топчиновник зазначив, що члени адміністрації проводять "початкове планування", розуміючи, що може знадобитися лише "один квітчастий лист" від Кіма, щоб привернути увагу президента США, "і тоді можна розпочинати перегони".

Як зазначило одне з джерел, однією з тем, що порушували на цих закритих зустрічах, було питання про те, ким можуть бути північнокорейські співрозмовники, якщо перемовини все ж таки розпочнуться.

"Здається, північнокорейці не призначили нового спеціального посланника з питань американської дипломатії, і вони вже давно не висловлювали зацікавленості в переговорах. Останнім часом їхня позиція стала менш негативною щодо перспектив перемовин, хоча нічого позитивного вони також не говорили", - прокоментувала директорка Корейської програми Центру Стимсона Дженні Таун.

Водночас колишній високопоставлений американський чиновник сказав для Axios, що підготовка Північної Кореї до перемовин залежатиме від характеру розмови.

Також ускладнює ситуацію те, що КНДР поглибила співпрацю з Росією, особливо після того, як відправила свої війська воювати проти України.

"Сьогодні ми перебуваємо в набагато гіршій ситуації", - додав високопоставлений американський чиновник і звинуватив адміністрацію Байдена в ядерних успіхах Кіма.

Однак в Axios зазначили, що деякі з них були досягнуті ще за президентства Трампа.

Відносини США з КНДР - головне

Про те, що Дональд Трамп прагне поліпшити зв'язки США з Північною Кореєю, повідомлялося ще в листопаді 2024 року. Зараз у Пхеньяні не налаштовані на діалог зі Штатами, але змінити це може закінчення війни в Україні.

Наприкінці 2024 року відбулася ключова політична нарада правлячої партії Північної Кореї, яку провів глава КНДР Кім Чен Ин. На зустрічі партійних і урядових чиновників було ухвалено рішення про те, що Північна Корея застосує "найжорсткішу" стратегію протидії Сполученим Штатам заради своєї безпеки і національних інтересів.

Північнокорейська ракета, яка 24 квітня забрала життя 12 осіб у Києві, складалася щонайменше зі 116 деталей, які було виготовлено в інших країнах - більшу частину з них було вироблено у США.

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Що таке Axios?

Axios - американський новинний сайт. Заснований 2016 року, почав роботу 2017-го. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеєм, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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