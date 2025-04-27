РФ намагається розширити зону боїв на Сумщині, ситуація непроста - ДПСУ

На кордоні Сумщини тривають запеклі бої, розповів речник ДПСУ.

https://glavred.net/front/rf-pytaetsya-rasshirit-zonu-boev-na-sumshchine-situaciya-neprostaya-gpsu-10659581.html Посилання скопійоване

Росіяни рвуться на Сумщину / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗСУ, скріншот карти deepstatemap.live

Головне із заяви Демченка:

Росія хоче розширити зону бойових дій у Сумській області

Окупанти намагаються прорватися у напрямках Басівки та Журавки

РФ не концентрує великі сили безпосередньо біля кордону

Окупаційні війська Росії продовжують шукати можливості для прориву української оборони на Сумщині, намагаючись розширити зону бойових дій. Ворог хоче прорватися на напрямках Басівки та Журавки. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація на Сумському напрямку залишається непростою, особливо на окремих ділянках поблизу кордону з Росією. Найбільше уваги зараз прикуто до районів населених пунктів Басівка та Журавка, де ворог застосовує тактику малих штурмових груп.

відео дня

"І за останній період бачимо, що він навіть намагається розширити і у межах цієї зони, і на інші ділянки, де ми періодично викриваємо спроби заходу таких груп", - розповів Демченко.

Крім цього, як зазначив речник ДПСУ, російські війська іноді намагаються прорватися на квадроциклах, щоб максимально швидко увійти на територію України, закріпитися і, залучаючи підкріплення, розширювати зону боїв. У складі таких груп може бути як кілька осіб, так і близько п’яти.

"Окремо це, звісно, і обстріли, які не припиняє противник, застосовуючи різноманітне озброєння і також прикриваючи дії таких малих штурмових груп на окремих ділянках, про які ми щойно говорили", - додав він.

Щодо можливого накопичення сил ворога біля кордону, Демченко зауважив, що наразі Росія відкрито не тримає великі угруповання військ безпосередньо поблизу українського кордону.

"Бо і наші дії націлені на те, щоб знищувати противника не лише на території України, який перейшов наш кордон, а й завдавати уражень по тих засобах, які знаходяться на території РФ, - це для нас законні цілі. Це стосується і техніки, і засобів ураження, які застосовує противник, зокрема це танки і артилерія, і місця, де перебувають оператори безпілотних апаратів противника" - підкреслив речник.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, поблизу кордону Сумської області тривають бої, росіяни намагаються витіснити українські підрозділи та прорватися на територію України. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони зірвали спробу наступу.

Також окупанти накопичують сили в селі Журавка та прагнуть закріпитися в Басівці для подальшого руху на Локню, повідомляє DeepState. Водночас противник намагається наблизитися до села Біловоди.

Крім цього, у Сумській області російські війська намагаються створити буферну зону та наблизитися до міста Суми. За даними ISW, 25–26 квітня тривали атаки біля Журавки, Біловода та Локні. РФ заявила про захоплення чотирьох населених пунктів і 90 км² території, але ISW підтвердив контроль лише над Новеньким, Басівкою, Журавкою та Веселівкою на площі близько 54 км².

Читайте також:

Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред