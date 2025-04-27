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Намагаються заманити Україну: експерт попередив про пастку США

Анна Косик
27 квітня 2025, 12:05оновлено 27 квітня, 12:42
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Росія не скористалася можливістю вийти з війни, тому для неї будуть наслідки.
Трамп, НАТО
Залякування США насправді безпідставні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Що сказав Загородній:

  • Деякі країни не вірять в існування НАТО
  • Україна з партнерами може створити нову систему безпеки
  • Реальні перспективи співпраці з США для України не такі, як їх описують

У ЗМІ з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп хоче поставити жорсткі умови Україні заради настання миру, серед них визнання Криму російським і відмова від НАТО. Але якби Київ навіть і погодився на таке, це б не дозволило закінчити війну.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, це немає сенсу, адже росіяни вже сказали, що так званий "русский мир" не має кордонів.

Дивіться відео про можливі наслідки визнання Криму російським та відмови України від членства в НАТО:

Водночас, експерт пояснює, що поки Україна не повернула усі території станом на 1991 рік не може йти мова про те, що вона стане членом Альянсу. Однак зараз все частіше постає питання - а чи існує ще НАТО взагалі. Багато країн, особливо країни Східної Європи, підозрюють, що НАТО немає, що все це фікція.

"Зараз вибудовується нова система безпеки, заснована на союзі України, Польщі, країн Балтії та Північної Європи, до речі, вельми самодостатній союз. У Норвегії є гроші, в України і Швеції є технології. Хто сказав, що ми не зможемо наклепати ракет і стати незалежними від США за багатьма параметрами?Ще питання - а чи потрібно нам НАТО, щоб ми підкорялися якимось вимогам Німеччини або США. Наприклад, навіщо нашим СБУшникам брати в когось дозвіл, щоб комусь відірвати голову в Росії. Ми маємо бути автономними", - додав він.

Загородній переконує, що НАТО вже не існує, натомість "коаліція охочих" буде більш життєздатна, адже там є Франція та Велика Британія, які можуть дати ядерні гарантії, військових і гроші. Якщо ж європейці не хочуть відправляти в Україну своїх солдатів, нехай формують іноземні легіони, купуючи солдатів по всьому світу.

"Незабаром виявиться, що і США не дуже потрібні. Штати лякають тим, що підуть із Європи. Нехай ідуть - є ж Україна з мільйонною армією і ВПК. І тоді відразу почнеться: "ні-ні, почекайте, ми не те мали на увазі". Коли ти не продаєш зброю і не маєш своїх військ на території Європи, виявляється, що ти не маєш і впливу на цій території. І спробуй тепер щось комусь скажи, чимось погрожуй, чи дорікни, що в когось погано з демократією. У відповідь Штатам скажуть: ви боретеся з Китаєм, от і боріться, подивимося, що ви зробите поодинці", - зауважив експерт.

Росії давали можливість вийти з війни і при цьому "зберегти обличчя", але вона не скористалася цією можливістю, не захотіла. А цунамі, пов'язане з обваленням цін на нафту, йде, і нічого з цим не поробиш. Компенсувати витрати з товарообміну з Китаєм США не зможуть і не хочуть. Американці не можуть співпрацювати з Росією, адже росіянам нічого запропонувати Штатам.

вступление в НАТО инфографика
Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

"До речі, у нас така сама модель. Коли Україну намагаються приваблювати якимись шаленими перспективами співпраці зі США, потрібно поглянути лише на одне - який товарообіг у нас зі Штатами, а це приблизно 3 млрд доларів. У нас торгівля йде з Європою, Індією, Китаєм і Африкою. До чого тут США взагалі? Нас намагаються заманити, розповідаючи якісь прекрасні казки, які нездійсненні навіть на папері", - підсумував Загородній.

Вступ України в НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що дія статті 5 Північноатлантичного договору може почати поширюватися на Україну без її офіційного вступу до НАТО. З такою ініціативою виступила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Раніше повідомлялося, що за словами генсека НАТО, шлях України до вступу в Північноатлантичний альянс незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту, і з того часу це рішення не зазнало змін.

Напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп зняв зі столу переговорів питання про вступ України до НАТО. В Алянсі це підтвердили, але деталей не розповіли.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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війна в Україні новини США вступ до НАТО Тарас Загородній новини України повернення Криму
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