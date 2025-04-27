5-градусний мороз, дощі та грози: Україну атакує похолодання, коли прийде тепло

У багатьох областях України очікуються дощі з грозами. Згодом поступово почне підвищуватись температура повітря.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень 28 квітня - 4 травня / фото: pexels

Про що йдеться:

Коли в Україні вдарить -5 градуса

Коли в Україну прийде потепління

Де синоптики прогнозують дощі та грози

На погоду в Україні наступного тижня будуть впливати арктичні повітряні маси, які принесуть низькі температури повітря та заморозки у нічний і ранковий час. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Початок нового тижня буде прохолодним по всій країні, але поступово температура повітря буде підвищуватись. Із середини тижня в Україну повернеться тепла погода, яка буде відповідати кліматичній нормі. Протягом тижня очікуються дощі різної інтенсивності.

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Погода в Україні 28 квітня

У понеділок, 28 квітня, по всій території України під впливом антициклону очікується суха та холодна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, у більшості областей на поверхні ґрунту та у повітрі заморозки 0…-5 °С; вдень +13...+18 °С, на Закарпатті до +21°С, на крайньому сході +8...+13 °С.

Прогноз погоди в Україні на 28 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні 29 квітня

У вівторок, 29 квітня, утримається малохмарна погода без опадів по всій Україні. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень південно-західний, 5 – 10 м/с, на півночі Лівобережжя можливі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 °С, на поверхні ґрунту, у східних областях та Криму також місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С. Вдень температура становитиме +13…+18 °С, на південному заході країни +18…+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 29 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні 30 квітня

У середу, 30 квітня, вночі без істотних опадів. Вдень у центральних та західних областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. У решті регіонів сухо. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 °С, у Криму 1…+6 °С; вдень +16...+21°С, у південних та західних областях місцями +22...+26 °С.

Прогноз погоди в Україні на 30 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні 1 травня

У четвер, 1 травня, вночі очікується погода без істотних опадів. Вдень місцями у північних, центральних та західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер вночі змінних напрямків, 3 - 8 м/с, вдень північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +7...+12 °С, вдень +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 1 травня / фото: Windy

Погода в Україні 2 травня

У п'ятницю, 2 травня, у більшості регіонів України очікується погода без опадів. Лише у Криму, на Одещині та на крайньому заході місцями пройдуть невеликі дощі, часом з грозою. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с, у південній половині північно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +7…+12 °С, вдень +17…+22 °С; у північних областях вночі +2…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 2 травня / фото: Windy

Погода в Україні 3 травня

У суботу, 3 травня, під впливом атмосферних фронтів та області низького тиску, у більшості регіонів пройдуть дощі, вдень у Криму, Приазов'ї та на сході подекуди значні. Можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у західній частині вдень північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +13…+18 °С, у центральних областях та Одеському регіоні +17…+22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня / фото: ventusky

Погода в Україні 4 травня

У неділю, 4 травня, вночі у східній частині, вдень місцями у західних областях очікуються невеликі дощі, на решті країни без істотних опадів. Вітер західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С, на Одещині до +21 °С.

Прогноз погоди в Україні на 4 травня / фото: ventusky

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні будуть грозові дощі та заморозки. Синоптики розповіли, які регіони атакує штормова погода. У південних та південно-східних областях синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там очікуються грози.

Вже 27 квітня Україна накрила потужна негода. У багатьох областях попереджали про заморозки та сніг. Погода у Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря вдень опуститься до +9 градусів.

27 квітня синоптик назвав точну дату, коли в Україну повернеться потепління.

"З 29 квітня можна вже буде очікувати різкого потепління. Атмосферний фронт уже пройде через усю країну", - каже народний синоптик Станіслав Щедрін.

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