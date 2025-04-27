У Росії масово скасовують паради до 9 травня: Світан пояснив, у чому причина

Скасування парадів пов'язане не лише зі страхом окупантів перед ударами українських безпілотників.

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Декілька регіонів РФ залишаться без параду на 9 травня / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Світан:

Кремль, найімовірніше, зосередиться на параді у Москві

У Росії недостатньо техніки для проведення парадів

Окупанти бояться ударів безпілотників

У Курській, Бєлгородській, Брянській та Липецькій областях країни-агресорки Росії скасовують паради до 9 травня. Цього року причиною є не лише побоювання окупантів щодо можливих атак ЗСУ.

Як розповів 24 каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, ще однією причиною, чому парадів у деяких містах РФ не буде є оперативна пауза окупантів.

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Справа в тому, що усі стара техніка, яка раніше брала участь у парадах, зараз задіюється на фронті в Україні. Нову ж окупанти готують до літніх військових операцій.

Таким чином у росіян фактично немає чим проводити ці паради. Тим паче, що навіть якщо якась бронетехніка і знайдеться, то у неї можуть поцілити українські безпілотники.

Тому, як сказав Світан, Кремль, скоріш за все, зосередиться лише на параді у Москві, а регіони залишаться без масштабних заходів.

"Бігати з червоним прапором по будь-якій площі – це для них така собі "побєда". Думаю, що уся увага буде сконцентрована на параді у Москві. Нам теж потрібно було б "взяти там участь"", - наголосив він.

Плани Росії на 9 травня - що відомо

Раніше стало відомо, що у Кремлі готуються приймати 9 травня гостя з Європейського Союзу. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відвідати Москву, попри застереження з боку ЄС.

Як писав Главред, окрім проведення параду Росія планує до 9 травня повністю звільнити Курську область від ЗСУ, що включає операцію через Сумську область.

Однак, як заявив колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак, окупаційні війська РФ навряд чи зможуть досягти суттєвого прориву на фронті до 9 травня.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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