"Путін затягує припинення вогню": у Зеленського розкрили план Кремля

Москва зараз стежить за тим, що відбувається в Азії, вважає Андрій Коваленко.

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Путін свідомо працює проти Трампа - Коваленко / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Що сказав Коваленко:

Путін працює проти Трампа і затягує припинення вогню

Путін вважає, що події в Азії відвернуть увагу США

Глава Кремля Володимир Путін спеціально затягує припинення вогню в російсько-українській війні. Він розраховує на те, що перемовини з Іраном, дії Китаю в Південно-Китайському морі та події між Індією і Пакистаном розосередять увагу Сполучених Штатів. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він написав, що Кремль зараз стежить за подіями в Азії.

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"Москва зараз стежить за подіями в Азії. Путін затягує припинення вогню, щоб виграти час, сподіваючись на те, що перемовини з Іраном, зростання напруги між Індією і Пакистаном, а також дії Китаю в Південно-Китайському морі розпорошать увагу США", - сказав Коваленко.

Також Андрій Коваленко підкреслив, що Путін свідомо працює проти Трампа.

Плани щодо припинення вогню - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 26 квітня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорювали питання припинення війни. За словами Зеленського, розмова може стати "історичною", якщо вдасться реалізувати всі домовленості.

Після розмови із Зеленським Трамп засумнівався в тому, що Путін "дійсно хоче" закінчити війну. Глава Білого дому припустив, що Путін його обманює, і припустив посилення санкцій щодо Москви.

Путін, мовляв, готовий до перемовин з Україною "без попередніх умов", заявив його представник Дмитро Пєсков. За словами рупора Кремля, Путін сказав про це посланнику Трампа Стіву Віткоффу під час їхньої зустрічі в Москві.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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