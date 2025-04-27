Коли в Україну повернеться потепління: синоптик назвав точну дату

Погода в Україні в травні буде дуже спекотною, прогнозує Щедрін.

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Погода в Україні - коли потеплішає / pixabay

Погода в Україні наприкінці квітня різко змінилася. Сильне похолодання до 10 градусів, заморозки і дощі з грозами налетіли на Україну.

Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду розповів, коли в Україну повернеться потепління.

"З 29 квітня можна вже буде очікувати різкого потепління. Атмосферний фронт уже пройде через усю країну", - каже народний синоптик. відео дня

Також синоптик розповів, що погода в травні буде спекотною.

За прогнозом Щедріна, перша декада травня буде переважно без опадів. Температура буде в межах +22 - +25 градусів. Вночі +9 - +14 градусів.

"У травні заморозків очікувати не слід. Зараз іде тенденція до тепла. Ми перейшли в літній характер погоди. Я б уже сказав, що ми перейшли в метеорологічне літо, адже впродовж тижня температура не опускалася нижче 15 градусів тепла", - каже синоптик.

Погода на 2 тижні / фото: meteoprog

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Як раніше повідомляв Главред, по-літньому тепло буде недовго - названо дату, коли Україну накриють заморозки. Синоптик розповів, коли в Україні будуть короткочасні дощі в супроводі гроз.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють похолодання і дощі - синоптик сказала, коли увірветься негода. На вихідних погодні умови зміняться.

Нагадаємо, 26-градусна спека буде не скрізь - стало відомо, які регіони заливатимуть грозові дощі. Погода в Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів.

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