Коли в Україну повернеться потепління: синоптик назвав точну дату

Погода в Україні наприкінці квітня різко змінилася. Сильне похолодання до 10 градусів, заморозки і дощі з грозами налетіли на Україну.
Народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду розповів, коли в Україну повернеться потепління.
"З 29 квітня можна вже буде очікувати різкого потепління. Атмосферний фронт уже пройде через усю країну", - каже народний синоптик.відео дня
Також синоптик розповів, що погода в травні буде спекотною.
За прогнозом Щедріна, перша декада травня буде переважно без опадів. Температура буде в межах +22 - +25 градусів. Вночі +9 - +14 градусів.
"У травні заморозків очікувати не слід. Зараз іде тенденція до тепла. Ми перейшли в літній характер погоди. Я б уже сказав, що ми перейшли в метеорологічне літо, адже впродовж тижня температура не опускалася нижче 15 градусів тепла", - каже синоптик.
Погода в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, по-літньому тепло буде недовго - названо дату, коли Україну накриють заморозки. Синоптик розповів, коли в Україні будуть короткочасні дощі в супроводі гроз.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриють похолодання і дощі - синоптик сказала, коли увірветься негода. На вихідних погодні умови зміняться.
Нагадаємо, 26-градусна спека буде не скрізь - стало відомо, які регіони заливатимуть грозові дощі. Погода в Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів.
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